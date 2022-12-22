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1 час назад

Почему был переписан сценарий фильма "Наполеон"

Газета.Ru

Сценарий исторической драмы «Наполеон» с Хоакином Феникосм в главной роли был полностью переписан из-за недовольства актера. Об этом в своем свежем интервью для журнала Empire рассказал режиссер картины Ридли Скотт.

Почему был переписан сценарий фильма "Наполеон"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам постановщика, после утверждения Феникса на роль Наполеона Бонапарта первую версию сценария пришлось полностью переделать. Скотт отметил, что Феникс остался недоволен оригинальным текстом и согласился сниматься, только если в новой версии сценария будут учтены все его правки.

«Обычно мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, у тебя нет выбора — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли. На самом деле его идеи были очень конструктивными, и они помогли нам сделать новую версию сценария намного лучше», — признался Скотт.

Премьера «Наполеона» состоится на стриминговой площадке Apple TV+ в 2023 году.

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