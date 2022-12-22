Почему был переписан сценарий фильма "Наполеон"

Сценарий исторической драмы «Наполеон» с Хоакином Феникосм в главной роли был полностью переписан из-за недовольства актера. Об этом в своем свежем интервью для журнала Empire рассказал режиссер картины Ридли Скотт.
По словам постановщика, после утверждения Феникса на роль Наполеона Бонапарта первую версию сценария пришлось полностью переделать. Скотт отметил, что Феникс остался недоволен оригинальным текстом и согласился сниматься, только если в новой версии сценария будут учтены все его правки.
«Обычно мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, у тебя нет выбора — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли. На самом деле его идеи были очень конструктивными, и они помогли нам сделать новую версию сценария намного лучше», — признался Скотт.
Премьера «Наполеона» состоится на стриминговой площадке Apple TV+ в 2023 году.