Почему был переписан сценарий фильма "Наполеон"

«Обычно мы так не делаем, но если тебя просит переписать сценарий Хоакин Феникс, у тебя нет выбора — ты сделаешь все для того, чтобы твоему главному актеру было максимально комфортно в своей роли. На самом деле его идеи были очень конструктивными, и они помогли нам сделать новую версию сценария намного лучше», — признался Скотт.