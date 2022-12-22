Сколько часов создавался один предмет одежды для второго "Аватара"

«Мы во многом следовали шаблону первого фильма и довели его до более высокого и сложного стандарта. В среднем на создание одного предмета одежды уходило около 200 часов. До этого у нас не было времени на исследования, чтобы решить, будет ли это настоящая оболочка, оболочка, напечатанная на 3D-принтере, или оболочка из ламината. Мы обнаружили, что вся эта магия 3D-печати, которую мы в некоторых случаях использовали, была не так хороша, как то, что было настоящим, созданным вручную, вылепленным вручную и сделанным на заказ», — сообщила Скотт.