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3 часа назад

Сколько часов создавался один предмет одежды для второго "Аватара"

Газета.Ru

Джеймс Кэмерон и художница по костюмам Дебора Линн Скотт признались, что на создание одного предмета одежды для фильма «Аватар: Путь воды» потребовалось 200 часов. Об этом они рассказали в интервью Variety.

Сколько часов создавался один предмет одежды для второго "Аватара"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Кэмерона и Скотт, чье сотрудничество длится уже 25 лет, создание одежды героев отняло много сил и времени, несмотря на большое количество компьютерной графики в фильме.

«Мы во многом следовали шаблону первого фильма и довели его до более высокого и сложного стандарта. В среднем на создание одного предмета одежды уходило около 200 часов. До этого у нас не было времени на исследования, чтобы решить, будет ли это настоящая оболочка, оболочка, напечатанная на 3D-принтере, или оболочка из ламината. Мы обнаружили, что вся эта магия 3D-печати, которую мы в некоторых случаях использовали, была не так хороша, как то, что было настоящим, созданным вручную, вылепленным вручную и сделанным на заказ», — сообщила Скотт.

Читайте нашу рецензию на «Аватар: Путь воды» здесь.

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