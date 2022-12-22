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1 час назад

Документальная лента "Гарри и Меган" стала самой просматриваемой в Великобритании

Москва24

Документальная лента "Гарри и Меган", вышедшая на стриминговой платформе Netflix, стала самой просматриваемой в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

"Гарри и Меган" стала самой просматриваемой лентой в Великобритании
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

8 декабря вышли первые серии документальной ленты о жизни герцога и герцогини Сассекских, в которых Меган и Гарри рассказывают о королевской жизни и проблемах, с которыми они сталкиваются. И спустя неделю серии просмотрели 4,5 миллиона человек, что побило рекорд, принадлежавший сериалу "Корона", который вышел 9 ноября. Этот сериал увидели 2,8 миллиона пользователей.

В первой серии Меган Маркл и принц Гарри раскрыли тайну, как они познакомились и начали встречаться. В новом сезоне "Короны" рассказывается о скандальных отношениях Карла III и принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что документальная лента "Меган и Гарри", которая была выпущена на стриминговой платформе Netflix, установила за первую неделю новый рекорд по просмотрам. Зрители уделили новому сериалу 81,55 миллиона часов.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/22122022/534534?utm_source=CopyBuf

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