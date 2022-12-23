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4 часа назад

Космическая слава Чебурашки: как маленький кукольный персонаж покорил весь Советский Союз

Мир24

Придуманный писателем Эдуардом Успенским и воплощенный на экране художником Леонидом Шварцманом кукольный персонаж стал одним из главных героев советской мультипликации. Чебурашку, как индикатор невесомости, берут на орбиту космонавты. О самом милом ушастом персонаже рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Космическая слава Чебурашки: как он покорил весь Советский Союз
Фото: Мир24Мир24

Неизвестный науке зверь. То ли заяц, то ли медвежонок. Но советским детям понравился. Милый доверчивый персонаж из мультфильма вызывал чувство нежности и заботы.

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Папа Чебурашки – писатель Эдуард Успенский. Но в своей книге у него ничего не сказано про большие уши, преданный взгляд и детский наивный голос Клары Румяновой. Это все результат творческой работы мультипликаторов студии «Союзмультфильм».

«Сюда входят темпоритм, паузы, игра, метания Чебурашки – все это одно целое», – отметил режиссер-мультипликатор, Народный артист РФ Юрий Норштейн.

Он участвовал в создании второй и третьей серий про Чебурашку. Помнит, как режиссер Роман Качанов ему взахлеб рассказывал о новой работе. Учить Чебурашку ходить было непросто.

«Его лапки-ручки были прикреплены в плечах, и они тоже имели свои ограничения, но ограничения были такими, чтобы он мог играть то, что задает режиссер. А лапочки у него перекалывались. Поэтому, когда он идет, у него смешная и выразительная походка, которой невозможно было бы достичь, если бы лапки были ножками», – рассказал Юрий Норштейн.

На этих маленьких ножках слава и пришла к писателю Успенскому, который потом всю жизнь сочинял все новые и новые истории про Чебурашку и Крокодила Гену.

«Одна студия заказала мне сценарий, я написал его, а потом на основании этого сделал книгу. Так и называется «Чебурашка едет на Олимпиаду». Если кто-то захочет снимать, то материала достаточно», – говорил писатель, драматург, сценарист Эдуард Успенский.

Чебурашка, как один из главных символов отечественной мультипликации, несколько раз становился талисманом олимпийской сборной России. И даже в космос полетел. Такого сюжета у писателя нет. Да и сам экранный образ Чебурашки принадлежит второму родителю – художнику-мультипликатору Леониду Шварцману.

«Ушки вначале были на голове, как обычно, ушки на макушке, а потом они стали сползать к ушам, как у человека, и увеличиваться в размерах, это тоже был длительный процесс», – рассказал он.

«И если вы посмотрите на то, как Чебурашка реагирует на окружающую действительность, то вы увидите, что он работает двумя частями своего тела: гигантские уши и гигантские глаза», – отметил генеральный директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

Истории про Чебурашку и Крокодила Гену полюбились и японским зрителям. Токийская анимационная компания в начале нулевых купила права до 2023 года. И уже почти два десятка лет рисует свои аниме с советским Чебурашкой, популярность которого с годами, похоже, крепнет и не только на экранах.

«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» – вроде как уже не актуально: зима на дворе. А вот «у прохожих на виду» – в самый раз. Чебурашка и его друзья – здесь, на оживленном перекрестке в Раменском. Не потому что это имеет какое-то отношение к создателям, а просто из любви к мультяшным персонажам.

Фильмы,Борис Машковцев,Роман Паршинцев,Леонид Шварцман,Клара Румянова,Роман Качанов,Юрий Норштейн,Эдуард Успенский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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