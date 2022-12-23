Космическая слава Чебурашки: как он покорил весь Советский Союз

Придуманный писателем Эдуардом Успенским и воплощенный на экране художником Леонидом Шварцманом кукольный персонаж стал одним из главных героев советской мультипликации. Чебурашку, как индикатор невесомости, берут на орбиту космонавты. О самом милом ушастом персонаже рассказал корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.
Неизвестный науке зверь. То ли заяц, то ли медвежонок. Но советским детям понравился. Милый доверчивый персонаж из мультфильма вызывал чувство нежности и заботы.
Папа Чебурашки – писатель Эдуард Успенский. Но в своей книге у него ничего не сказано про большие уши, преданный взгляд и детский наивный голос Клары Румяновой. Это все результат творческой работы мультипликаторов студии «Союзмультфильм».
«Сюда входят темпоритм, паузы, игра, метания Чебурашки – все это одно целое», – отметил режиссер-мультипликатор, Народный артист РФ Юрий Норштейн.
Он участвовал в создании второй и третьей серий про Чебурашку. Помнит, как режиссер Роман Качанов ему взахлеб рассказывал о новой работе. Учить Чебурашку ходить было непросто.
«Его лапки-ручки были прикреплены в плечах, и они тоже имели свои ограничения, но ограничения были такими, чтобы он мог играть то, что задает режиссер. А лапочки у него перекалывались. Поэтому, когда он идет, у него смешная и выразительная походка, которой невозможно было бы достичь, если бы лапки были ножками», – рассказал Юрий Норштейн.
На этих маленьких ножках слава и пришла к писателю Успенскому, который потом всю жизнь сочинял все новые и новые истории про Чебурашку и Крокодила Гену.
«Одна студия заказала мне сценарий, я написал его, а потом на основании этого сделал книгу. Так и называется «Чебурашка едет на Олимпиаду». Если кто-то захочет снимать, то материала достаточно», – говорил писатель, драматург, сценарист Эдуард Успенский.
Чебурашка, как один из главных символов отечественной мультипликации, несколько раз становился талисманом олимпийской сборной России. И даже в космос полетел. Такого сюжета у писателя нет. Да и сам экранный образ Чебурашки принадлежит второму родителю – художнику-мультипликатору Леониду Шварцману.
«Ушки вначале были на голове, как обычно, ушки на макушке, а потом они стали сползать к ушам, как у человека, и увеличиваться в размерах, это тоже был длительный процесс», – рассказал он.
«И если вы посмотрите на то, как Чебурашка реагирует на окружающую действительность, то вы увидите, что он работает двумя частями своего тела: гигантские уши и гигантские глаза», – отметил генеральный директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
Истории про Чебурашку и Крокодила Гену полюбились и японским зрителям. Токийская анимационная компания в начале нулевых купила права до 2023 года. И уже почти два десятка лет рисует свои аниме с советским Чебурашкой, популярность которого с годами, похоже, крепнет и не только на экранах.
«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» – вроде как уже не актуально: зима на дворе. А вот «у прохожих на виду» – в самый раз. Чебурашка и его друзья – здесь, на оживленном перекрестке в Раменском. Не потому что это имеет какое-то отношение к создателям, а просто из любви к мультяшным персонажам.