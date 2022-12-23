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3 часа назад

Новый фильм серии «Чужой» получил оригинальное название

Inc-News

Зрителям обещают абсолютно новый сюжет.

Новый фильм серии «Чужой» получил оригинальное название
Фото: Inc-NewsInc-News

Федерико Альварес, перехвативший эстафету у ранее создававшего «Чужого» Ридли Скотта, начинает съемки ного фильма уже в феврале следующего года в Венгрии.

Проект, в котором главную роль исполнит Кейли Спэни, уже получил оригинальную приставку с основному названию: «Чужой: Ромул».

Какие-то сюжетные подробности не разглашаются, но зрителям обещают Оригинальный полнометражный фильм, основанный на оригинальном научно-фантастическом фильме ужасов, выпущенном в 1979 году, не связанный с предыдущими хоррорами.

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