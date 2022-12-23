Новый фильм серии «Чужой» получил оригинальное название

Зрителям обещают абсолютно новый сюжет.

Фото: Inc-News Inc-News

Федерико Альварес, перехвативший эстафету у ранее создававшего «Чужого» Ридли Скотта, начинает съемки ного фильма уже в феврале следующего года в Венгрии.

Проект, в котором главную роль исполнит Кейли Спэни, уже получил оригинальную приставку с основному названию: «Чужой: Ромул».