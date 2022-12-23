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1 час назад

Ученые нашли причину, почему зрителям нравятся кинозлодеи

Мира Маркина

Ученые из Университета Мичигана задались вопросом: по какой причине антигерои порой вызывают у зрителей больше симпатии. Результаты их исследования появились на сайте журнала Cognition.

Ученые нашли причину, почему зрителям нравятся кинозлодеи
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В исследовании приняли участие 434 ребенка (в возрасте от четырех до 12 лет), а также 277 взрослых.

После опроса выяснилось, что основная причина, по которой люди симпатизируют порочным героям кино, это надежда. Зрители верят, что даже у отрицательных персонажей есть шанс на искупление.

“Другими словами, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным "я"”, – объясняет одна из исследователей Валери Умшейд.

Почему злодеи в кино пьют молоко

Яркий пример – ведьма Урсула из сказки о Русалочке. Респонденты признались, что верят в ее внутреннюю доброту.

Ранее “Рамблер” рассказывал о кинопремьерах этой недели.

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