Ученые нашли причину, почему зрителям нравятся кинозлодеи

Ученые из Университета Мичигана задались вопросом: по какой причине антигерои порой вызывают у зрителей больше симпатии. Результаты их исследования появились на сайте журнала Cognition.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В исследовании приняли участие 434 ребенка (в возрасте от четырех до 12 лет), а также 277 взрослых.

После опроса выяснилось, что основная причина, по которой люди симпатизируют порочным героям кино, это надежда. Зрители верят, что даже у отрицательных персонажей есть шанс на искупление.

“Другими словами, зрители думают, что существует несоответствие между поведением злодея и его внутренним, истинным "я"”, – объясняет одна из исследователей Валери Умшейд.

Яркий пример – ведьма Урсула из сказки о Русалочке. Респонденты признались, что верят в ее внутреннюю доброту.

Ранее “Рамблер” рассказывал о кинопремьерах этой недели.