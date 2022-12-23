Сиквел «Кота в сапогах» собрал высокие оценки

Сиквел сольного мультфильма про Кота в сапогах из вселенной «Шрэка» оказался популярным среди зрителей и критиков.Проект, где главную роль снова озвучил Антонио Бандерас, получил оценку «А» на портале CinemaScore — это вторая наилучший «уровень» среди местной системы. При этом на Rotten Tomatoes лента и вовсе собрала 96% от критиков (94 отзыва) и 94% от зрителей (более 250 рецензий).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На Metacritic ситуация чуть менее восторженная — 75 баллов от критиков (21 отзыв), но зато зрители оценили проект на 9,5 баллов (правда, пока лишь 11 оценок).

В отзывах пользователи и критики хвалят юмор картины и называют её «классической комедией Dreamworks». Многие отмечают, что лента отлично подходит для семейного просмотра, а дети остались от неё в особом восторге. Ещё постоянно упоминается, что проект получился очень «милым».