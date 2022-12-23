Сиквел «Кота в сапогах» собрал высокие оценки

Сиквел сольного мультфильма про Кота в сапогах из вселенной «Шрэка» оказался популярным среди зрителей и критиков.Проект, где главную роль снова озвучил Антонио Бандерас, получил оценку «А» на портале CinemaScore — это вторая наилучший «уровень» среди местной системы. При этом на Rotten Tomatoes лента и вовсе собрала 96% от критиков (94 отзыва) и 94% от зрителей (более 250 рецензий).
На Metacritic ситуация чуть менее восторженная — 75 баллов от критиков (21 отзыв), но зато зрители оценили проект на 9,5 баллов (правда, пока лишь 11 оценок).
В отзывах пользователи и критики хвалят юмор картины и называют её «классической комедией Dreamworks». Многие отмечают, что лента отлично подходит для семейного просмотра, а дети остались от неё в особом восторге. Ещё постоянно упоминается, что проект получился очень «милым».
История рассказывает о новых приключениях Кота, который столкнулся с серьёзной проблемой — он считает, что у него осталась последняя жизнь из доступных девяти. Кот думает, что его новое путешествие может оказаться заключительным, причём ситуация осложняется тем, что за ним охотится Златовласка со своими медведями.