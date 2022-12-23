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3 часа назад

На Netflix вышел «Достать ножи 2» с субтитрами на русском языке

Чемпионат.com

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Достать ножи 2». Посмотреть картину на сервисе можно с оригинальной озвучкой с субтитрами на русском языке.

На Netflix вышел «Достать ножи 2» с субтитрами на русском
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет ленты расскажет о том, как миллиардер Майлз Брон устраивает вечеринку на частном острове в Греции и приглашает своих близких друзей. Затем происходит неожиданное убийство на фоне конфликта между друзьями, а со временем ситуация только накаляется.

Режиссёром и сценаристом выступил Райан Джонсон, работавший над первой частью, вышедшей в 2019 году. Фильм получил тёплые отзывы от критиков и аудитории.

В главных ролях: Дэниэл Крейг, Дэйв Батиста, Жаннель Моне, Эдварт Нортон, Кэтрин Хан, Лесли Одом-младший, Джессика Хэнвик, Мэдлин Клайн и другие.

Официально Netflix в России не работает из-за санкций.

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