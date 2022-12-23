Российский режиссер экранизирует “Денискины рассказы”

Режиссер первого российского супергеройского блокбастера “Защитники” Сарик Андреасян заявил о планах на экранизацию произведения Виктора Драгунского “Денискины рассказы”. Первыми об этом узнали подписчики Андреасяна в популярной социальной сети.

Фото: Кадр из фильма "По секрету всему свету" Кадр из фильма "По секрету всему свету"

Сарик Андреасян объяснил, что уже приобрел права на экранизацию книги. До 2030 года режиссер планирует представить зрителям полнометражный фильм, а также сериал и мультсериал.

“Невероятные 68 рассказов о дошкольной и школьной жизни Дениса Кораблева. Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах”, — написал в соцсетях режиссер.

Первые съемки стартуют уже в наступающем году – подчеркнул Андреасян.

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