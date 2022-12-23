Российский режиссер экранизирует “Денискины рассказы”

Режиссер первого российского супергеройского блокбастера “Защитники” Сарик Андреасян заявил о планах на экранизацию произведения Виктора Драгунского “Денискины рассказы”. Первыми об этом узнали подписчики Андреасяна в популярной социальной сети.
Сарик Андреасян объяснил, что уже приобрел права на экранизацию книги. До 2030 года режиссер планирует представить зрителям полнометражный фильм, а также сериал и мультсериал.
“Невероятные 68 рассказов о дошкольной и школьной жизни Дениса Кораблева. Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах”, — написал в соцсетях режиссер.
Первые съемки стартуют уже в наступающем году – подчеркнул Андреасян.
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