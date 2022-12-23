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34 минуты назад

Российский режиссер Андреасян экранизирует “Денискины рассказы”

Мира Маркина

Режиссер первого российского супергеройского блокбастера “Защитники” Сарик Андреасян заявил о планах на экранизацию произведения Виктора Драгунского “Денискины рассказы”. Первыми об этом узнали подписчики Андреасяна в популярной социальной сети.

Российский режиссер экранизирует “Денискины рассказы”
Фото: Кадр из фильма "По секрету всему свету"Кадр из фильма "По секрету всему свету"

Сарик Андреасян объяснил, что уже приобрел права на экранизацию книги. До 2030 года режиссер планирует представить зрителям полнометражный фильм, а также сериал и мультсериал.

“Невероятные 68 рассказов о дошкольной и школьной жизни Дениса Кораблева. Пусть наши дети растут на правильных и душевных рассказах”, — написал в соцсетях режиссер.

Андреасян станет отцом в третий раз

Первые съемки стартуют уже в наступающем году – подчеркнул Андреасян.

Ранее мы писали, почему злодеи кажутся нам симпатичными.

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