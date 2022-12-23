Новый мультсериал во вселенной «Аватара» выйдет уже в 2025 году

Порта Avatar News сообщает, что новый мультсериал по анимационной франшизе «Аватара» увидит свет уже в 2025 году.Действие проекта разворачивается после событий оригинала и «Легенды о Корре», рассказав про нового Аватара, который «вступит в должность». При этом это будет Аватар силы Земли — у Аанга в первом мультсериале, к примеру, «профильным» элементом был Воздух.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, в кинотеатрах собираются выпустить и новый полнометражный мультфильм во вселенной по той же эпохе — его релиз состоится после премьеры мультсериала. В том же 2025 году, по данным портала, запланирована ещё одна лента — про взрослого Аанга.

Её премьера якобы намечена на 10 октября, а тот самый мультсериал выйдет следом, предположительно — в ноябре или декабре. Кроме того, в 2023 году ожидается премьера сериала Netflix по мотивам серии, однако многие зрители сомневаются в его успехе, особенно учитывая то, что авторы оригинала покинули этот проект.