Джеймс Кэмерон уже снял несколько сцен для «Аватара 4»

Джеймс Кэмерон рассказал, что он уже отснял несколько сцен для картины «Аватар 4». Как в случае со второй и третьей частью, режиссёр хотел снять важные эпизоды с молодыми актёрами до того, как они повзрослеют.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Ранее Кэмерон заявлял, что выход четвёртой и пятой части «Аватаров» зависят от кассовых сборов «Аватара: Путь воды» и пока ещё безымянного «Аватара 3». Сиквел с момента премьеры уже заработал $ 500 млн по всему миру — для достижения такого результат понадобилось всего пять дней.