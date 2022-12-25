10 самых ожидаемых фильмов 2023 года

Чего ждать от грядущего года, не смогла бы предсказать даже Ванга. Но одно мы знаем точно: в 2023-м обязательно будет хорошее кино на любой вкус — от экшн-блокбастеров и комедий до мрачных триллеров. Конечно, не обойдется без сиквелов, но мы этому обстоятельству скорее рады: знакомые герои и более-менее предсказуемые сюжеты — ровно то, что нам будет нужно в ближайшие 12 месяцев.
Работа над третьей частью культовой комедии идет уже несколько лет. И вот в 2023 году мы сможем наконец увидеть продолжение истории о целеустремленном адвокате Эль Вудс. К главной роли спустя 20 лет после выхода второй серии (да-да, мы тоже не можем поверить, что прошло столько времени!) вернется нестареющая Риз Уизерспун. А компанию ей составит великолепная Дженнифер Кулидж, которая за два сезона «Белого лотоса» успела заново влюбить в себя весь мир.
Всем известные галлы возвращаются на экраны спустя почти десять лет! В пятом фильме комедийной кинофраншизы героям предстоит отправиться в императорский Китай, чтобы спасти прекрасную принцессу. Главная новость — вместо Жерара Депардье роль Обеликса исполнит Жиль Лелуш. Ну а компанию ему составят Гийом Кане в роли Астерикса, а также Марион Котийяр и Венсан Кассель.
Долгожданная четвертая часть эталонного сумрачного боевика, съемки которой несколько раз переносились, наконец выходит на экраны. Исполнителя главной роли представлять не надо — тут все без перемен: Киану своих героев не бросает.
Редкий гость в нашей подборке — не сиквел и не ремейк, а фильм по оригинальному сценарию. Но живой классик Мартин Скорсезе может себе позволить! Тем более что каст у него как на подбор: в главных ролях — любимцы режиссера Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Нас ждет исторический триллер с элементами вестерна и лихо закрученным сюжетом: тут и индейцы, и ФБР, и нефтяные магнаты… Имена говорят сами за себя — ожидаем глубокий фильм с качественными актерскими работами.
Супергерои и этот год не оставят без своего внимания, ведь Вселенная сегодня как никогда нуждается в защите. В режиссерском кресле снова Джеймс Ганн, в главных ролях — Крис Прэтт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер… Одним словом, золотой состав!
Гоночная франшиза возвращается на экраны. Режиссером юбилейного «Форсажа» стал Луи Летерье, которого мы знаем по двум «Перевозчикам» с Джейсоном Стэтхемом. Ну а в ролях все наши любимцы: Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Бри Ларсон… и внезапно Карди Би. Что ж, ждем зажигательного тверка за рулем!
80-летний Харрисон Форд в последний раз примерит костюм отважного археолога и отправится на поиски новых приключений. И хотя детали сюжета пока не раскрываются, можем предположить, что это будет достойный финал истории. Ведь «Индиана Джонс», как хорошее вино, с годами становится только лучше.
Не будем скрывать: больше всего мы ждем комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Недавно сет-дизайнеры фильма рассказали, как создавали тот самый розовый цвет, который с ранних лет становится родным для всех девочек: оказывается, для этого им пришлось перепробовать больше сотни оттенков! Режиссер Грета Гервиг готовит для нас разоблачение идеального персонажа, а мы и не против. Полностью готовы к погружению в этот пластмассовый мир, да и ко второй волне барбикора тоже.
Во второй части фантастической эпопеи режиссер Дени Вильнев собрал всех главных молодых звезд Голливуда. К уже проверенным Тимоти Шаламе и Зендее на этот раз присоединятся Флоренс Пью, запомнившаяся нам по скандалу с Гарри Стайлсом и Оливией Уайлд на съемках фильма «Не волнуйся, дорогая», и Остин Батлер, который в этом году выстрелил в роли Элвиса в одноименном байопике База Лурмана.
И снова в главной роли Тимоти Шаламе. Фильм Пола Кинга расскажет предысторию эксцентричного миллиардера из книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Сможет ли Тимоти своим обаянием переплюнуть Вонку Джонни Деппа? Узнаем под занавес 2023-го.