10 самых ожидаемых фильмов 2023 года

Чего ждать от грядущего года, не смогла бы предсказать даже Ванга. Но одно мы знаем точно: в 2023-м обязательно будет хорошее кино на любой вкус — от экшн-блокбастеров и комедий до мрачных триллеров. Конечно, не обойдется без сиквелов, но мы этому обстоятельству скорее рады: знакомые герои и более-менее предсказуемые сюжеты — ровно то, что нам будет нужно в ближайшие 12 месяцев.

Фото: Super.ru Super.ru

«Блондинка в законе 3» (дата премьеры неизвестна)

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Работа над третьей частью культовой комедии идет уже несколько лет. И вот в 2023 году мы сможем наконец увидеть продолжение истории о целеустремленном адвокате Эль Вудс. К главной роли спустя 20 лет после выхода второй серии (да-да, мы тоже не можем поверить, что прошло столько времени!) вернется нестареющая Риз Уизерспун. А компанию ей составит великолепная Дженнифер Кулидж, которая за два сезона «Белого лотоса» успела заново влюбить в себя весь мир.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (1 февраля)

Всем известные галлы возвращаются на экраны спустя почти десять лет! В пятом фильме комедийной кинофраншизы героям предстоит отправиться в императорский Китай, чтобы спасти прекрасную принцессу. Главная новость — вместо Жерара Депардье роль Обеликса исполнит Жиль Лелуш. Ну а компанию ему составят Гийом Кане в роли Астерикса, а также Марион Котийяр и Венсан Кассель.

«Джон Уик 4» (4 марта)

Долгожданная четвертая часть эталонного сумрачного боевика, съемки которой несколько раз переносились, наконец выходит на экраны. Исполнителя главной роли представлять не надо — тут все без перемен: Киану своих героев не бросает.

«Убийцы цветочной луны» (май)

Редкий гость в нашей подборке — не сиквел и не ремейк, а фильм по оригинальному сценарию. Но живой классик Мартин Скорсезе может себе позволить! Тем более что каст у него как на подбор: в главных ролях — любимцы режиссера Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Нас ждет исторический триллер с элементами вестерна и лихо закрученным сюжетом: тут и индейцы, и ФБР, и нефтяные магнаты… Имена говорят сами за себя — ожидаем глубокий фильм с качественными актерскими работами.

«Стражи Галактики. Часть 3» (5 мая)

Супергерои и этот год не оставят без своего внимания, ведь Вселенная сегодня как никогда нуждается в защите. В режиссерском кресле снова Джеймс Ганн, в главных ролях — Крис Прэтт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер… Одним словом, золотой состав!

«Форсаж 10» (19 мая)

Гоночная франшиза возвращается на экраны. Режиссером юбилейного «Форсажа» стал Луи Летерье, которого мы знаем по двум «Перевозчикам» с Джейсоном Стэтхемом. Ну а в ролях все наши любимцы: Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон, Бри Ларсон… и внезапно Карди Би. Что ж, ждем зажигательного тверка за рулем!

«Индиана Джонс и Часы судьбы» (29 июня)

80-летний Харрисон Форд в последний раз примерит костюм отважного археолога и отправится на поиски новых приключений. И хотя детали сюжета пока не раскрываются, можем предположить, что это будет достойный финал истории. Ведь «Индиана Джонс», как хорошее вино, с годами становится только лучше.

«Барби» (19 июля)

Не будем скрывать: больше всего мы ждем комедию «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Недавно сет-дизайнеры фильма рассказали, как создавали тот самый розовый цвет, который с ранних лет становится родным для всех девочек: оказывается, для этого им пришлось перепробовать больше сотни оттенков! Режиссер Грета Гервиг готовит для нас разоблачение идеального персонажа, а мы и не против. Полностью готовы к погружению в этот пластмассовый мир, да и ко второй волне барбикора тоже.

«Дюна 2» (3 ноября)

Во второй части фантастической эпопеи режиссер Дени Вильнев собрал всех главных молодых звезд Голливуда. К уже проверенным Тимоти Шаламе и Зендее на этот раз присоединятся Флоренс Пью, запомнившаяся нам по скандалу с Гарри Стайлсом и Оливией Уайлд на съемках фильма «Не волнуйся, дорогая», и Остин Батлер, который в этом году выстрелил в роли Элвиса в одноименном байопике База Лурмана.

«Вилли Вонка» (15 декабря)