Вышел сиквел блокбастера «Достать ножи». Стоит ли его смотреть?

Вышел фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» о новых приключениях детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга — три года назад первый фильм о нем стал бестселлером, а только за право снимать два сиквела Netflix выложил почти полмиллиарда долларов. «Лента.ру» рассказывает, как режиссер Райан Джонсон продолжает играть в Агату Кристи, мимоходом критикуя современный капитализм.

Эксцентричный миллионер-визионер Майлз Брон (Эдвард Нортон) приглашает друзей провести уик-энд на частном острове в Эгейском море. Среди приглашенных — штатный технический гений (Лесли Одом-младший), губернатор Коннектикута (Кэтрин Хан), бывшая модель (Кейт Хадсон) и стример-шовинист (Дэйв Батиста) с подружкой (Мэдлин Клайн). Нежданных гостей при этом двое — бывшая партнерша по бизнесу, с которой Борн недавно судился (Жанель Моне), и частный детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крейг). Первую никто не ждал по понятным причинам, второго и подавно. Однако оба, как и прочие, получили по почте высокотехнологичные открытки с приглашениями. Удивленного Бланка и вовсе выдернули прямо из ванны. Спорить с выбором хозяина ни у кого нет ни сил, ни желания: встреча проходит в разгар пандемии, а выезд — отличный повод ускользнуть из карантина и понежиться на солнышке. Хозяин острова приготовил для гостей квест: в какой-то момент в доме будет разыграно его убийство, которое вновь прибывшие должны расследовать. Однако вечеринка, конечно же, идет не по плану. Постановочное убийство Бланк раскрывает заранее, однако тут же обнаруживается другой, незапланированный и совершенно настоящий труп.

Кадр: фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Тому Йорку точно должно быть приятно: в оригинальном названии фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» сходятся давшая заглавие всей франшизе песня Radiohead Knives Out и песня The Beatles Glass Onion. Таким образом режиссер Райан Джонсон с одобрения Netflix поставил ливерпульскую четверку и квинтет из Оксфордшира на один символический пьедестал — такое можно записывать в итоги года, а то и целой карьеры. Возможным это стало благодаря исключительной щедрости стримингового гиганта, купившего права на два сиквела «Достать ножи» за баснословные 469 миллионов долларов. Джонсон, таким образом, занял на сервисе должность еще одной золотой антилопы (бок о бок со своим тезкой Мерфи), которой, очевидно, решил распорядиться на полную катушку.

Кадр: фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Стеклянная луковица» поражает не только выкупленными правами на использование двух песен The Beatles, но и многим другим. В главных ролях — бывший Бонд, Эдвард Нортон и поп-звезда Жанель Моне. В эпизодах — Хью Грант и Итан Хоук, появляющиеся в кадре секунд на десять. В качестве антуража — ретрофутуристическое поместье, эффект от которого усилен парой эффектных девайсов, появляющихся в прологе. «Стеклянную луковицу» обязательно будут хвалить (и уже хвалят) за чувство стиля, но фокус в том, что Джонсон не выдерживает какой-то один стиль, а наоборот — смешивает все со всем. Это его классический прием, отработанный еще в первых (и лучших) фильмах режиссера «Кирпич» и «Братья Блум». Когда зритель устает от роскоши, его ждут шутки про знаменитостей (комбуча от Джареда Лето и острый соус от Джереми Реннера), когда приедаются и они — на экране в зале для фитнеса оживает постер с Сереной Уильямс. Для самых внимательных щедрой рукой рассыпаны цитаты из старого кино и мета-отсылки к Агате Кристи (кажется, к роману «Отель "Бертрам"»), которая формально остается, как и в оригинальной картине, главным источником вдохновения.

Однако если раньше эрудиция Джонсона выглядела дополнительным достоинством сценариста и режиссера, то в «Стеклянной луковице» она очевидно призвана в первую очередь прикрыть многочисленные недостатки

Как детектив «Стеклянная луковица» работает ни шатко ни валко — ответ на вопрос, кто убийца (хотя здесь даже вернее хрестоматийное «кто виноват?»), понятен более или менее сразу. Максимум — ровно в середине. Джонсон несколько путает карты, поскольку жертвами оказываются совсем не те, кого зритель может записать в список смертников, но это прием не столько остроумный, сколько жульнический. Комедия тоже получается, прямо скажем, неважная. В «Стеклянной луковице» через край кадров, которые вызывают рефлекторный смешок — ко второй половине картины от этой навязчивой стимуляции нервных окончаний несколько устаешь. По-настоящему удачных гэгов, напротив, практически нет — вспомнить после просмотра в этом смысле нечего. В памяти остаются глаза Джоконды и Дэниела Крейга, но это вряд ли можно записать на счет постановщика.

Кадр: фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Впрочем, Джонсон совершенно очевидно и даже в большей степени, чем в первом фильме, видит себя не конструктором интриги, а сатириком. Именно саркастическое бичевание пороков современного общества он видит своей функцией и уже даже не скрывает этого — портреты идиотов-героев с первых кадров берут высоты чуть ли не «Очень страшного кино» и других картин братьев Уэйансов. Наиболее органичны в этом качестве, пожалуй, Дэйв Батиста и Кейт Хадсон. Они явно отнеслись к работе серьезно и нашли способ раствориться в своих персонажах. Остальные (включая, конечно, и Крейга) излишне налегают на клоунаду, чем сообщают происходящему на экране явно незапланированную атмосферу театрального капустника или даже КВН эпохи упадка.

Но вернемся к сатире. Ее содержательная часть очевидна уже на уровне завязки: если в прошлый раз от Джонсона досталось белым, угнетающим благочестивую латиноамериканку, то теперь пришло время ковровой бомбардировки современных элитариев. Достается и пустоголовым моделям, и слабоумным инфлюенсерам, и марионеточным политикам, и погнавшимся за гонораром изобретателям. Венчает же композицию развернутый шарж на Илона Маска (и прочих такого рода визионеров), разыгранный Нортоном. Обличительный азарт, однако, разбивается и об очевидную банальность поставленной проблемы, и об упомянутое желание впихнуть в два часа все придуманные шутки, и о необходимость кое-как изображать детектив.

В финале появляется хотя бы какая-никакая злобность, но тут же вспоминаешь, что позапрошлогодняя «Охота» Крейга Зобела и Деймона Линделофа с теми же темами и задачами справлялась быстрее, смешнее, жестче и дешевле. Последнее обстоятельство в случае со «Стеклянной луковицей» особенно бросается в глаза. Все-таки в 2022-м снимать на деньги стримингового гиганта антикапиталистическую агитку со звездами — это слишком. В любом случае через два года нас ждет еще одна встреча с Бенуа Бланком, и, учитывая, что размах «Стеклянной луковицы» уже не переплюнуть (а то получится бондиана), хотелось бы, чтобы новое дело прославленный детектив для разнообразия раскрыл, не вставая из ванны.