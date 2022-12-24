Создатели "Барби" смешали более 100 оттенков для создания розового

Создатели фильма «Барби» с Марго Робби рассказали, как подбирали для кадра идеальный розовый оттенок. Подробности раскрыла художница-постановщица проекта Сара Гринвуд в интервью IndieWire.
Команда художников и декораторов должна была разработать мир героев, в котором доминирует розовый цвет. Гринвуд отметила, что для поиска идеального оттенка им пришлось смешать более ста вариантов розового.
«Это была грандиозная работа. Когда мы добрались до нашей палитры, у нас было более сотни розовых оттенков: от пурпурно-розового до «тысячелетнего» розового. Мы попали в золотую середину где-то с около десятью розовых оттенков», — поделилась Гринвуд.