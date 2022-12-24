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1 час назад

Создатели "Барби" смешали более 100 оттенков для создания розового

Газета.Ru

Создатели фильма «Барби» с Марго Робби рассказали, как подбирали для кадра идеальный розовый оттенок. Подробности раскрыла художница-постановщица проекта Сара Гринвуд в интервью IndieWire.

Создатели "Барби" смешали более 100 оттенков для создания розового
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда художников и декораторов должна была разработать мир героев, в котором доминирует розовый цвет. Гринвуд отметила, что для поиска идеального оттенка им пришлось смешать более ста вариантов розового.

«Это была грандиозная работа. Когда мы добрались до нашей палитры, у нас было более сотни розовых оттенков: от пурпурно-розового до «тысячелетнего» розового. Мы попали в золотую середину где-то с около десятью розовых оттенков», — поделилась Гринвуд.

Фильмы,Марго Робби,
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