Создатели "Барби" смешали более 100 оттенков для создания розового

«Это была грандиозная работа. Когда мы добрались до нашей палитры, у нас было более сотни розовых оттенков: от пурпурно-розового до «тысячелетнего» розового. Мы попали в золотую середину где-то с около десятью розовых оттенков», — поделилась Гринвуд.