20 лучших новогодних фильмов: «Один дома», «Гринч» и другие

Новогодние праздники традиционно ассоциируются с новогодним кино. Всегда приятно укутаться в плед, заварить горячего чаю, пересмотреть свои любимые фильмы в канун Нового года и проникнуться волшебным позитивом.

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Мы составили список из 20 картин, которые мы с удовольствием пересматриваем в новогодние каникулы. Это и советские комедии, и американские фильмы про Санта-Клауса, и просто замечательные ленты, создающие праздничную атмосферу.

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При этом выбрать лучшую смогут наши читатели — таким образом мы составим хоть сколько-нибудь объективный топ. Впрочем, каждая из нижеперечисленных картин легко может растопить сердце даже самого чёрствого хейтера Нового года.

«Один дома» (1990)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (573 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (838 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,0 из 10.

Культовая комедия Криса Коламбуса, которую просто обожают во всём мире. Фильм рассказывает о мальчике Кевине, которого родители по ошибке оставляют дома одного, а сами в канун Рождества отправляются в Париж. Сперва герой очень радуется своей самостоятельности, однако вскоре ему предстоит отбить свой дом от шайки грабителей.

«Один дома» — это очень уютное кино, повествующее в том числе и о семейных ценностях. Будь то ссоры Кевина с родителями или история грозного соседа, который не общается с внучкой, потому что когда-то повздорил со своим сыном, всё так или иначе приходит к примирению и ощущению настоящего волшебства.

«Клаус» (2019)

Рейтинг IMDB: 8,1 из 10 (152 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6 из 10 (127 тыс. оценок).

Ленивого неряху Джеспера отправляют на север в город Смиренсбург. В нём герой должен выполнить практически невыполнимую задачу: организовать почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем в месте, где никто не пользуется почтой.

В результате упорного труда и помощи бородатого старика по имени Клаус герой превращает Смиренсбург в самоё тёплое место на Земле. Такой ламповой истории о Санта-Клаусе вы точно ещё не видели.

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10 (357 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (430 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,6 из 10.

Вторая часть приключений Кевина МакКалистера. В этот раз мальчик случайно садится не в тот самолёт и оказывается в Нью-Йорке с кредитной картой папы. Казалось бы: вот он, рай. Останавливайся в самых дорогих отелях города, покупай сладости сколько влезет и наслаждайся свободной жизнью.

Однако мальчика настигают те самые жулики Гарри и Марв, которые только-только сбежали из тюрьмы. Теперь они хотят отомстить Кевину за прошлогодние обиды, однако у Кевина свои тузы в рукаве. Он обустраивает заброшенный дом своего дяди в настоящую базу с ловушками и готовится к очередному весёлому Рождеству.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (16 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,8 из 10 (811 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,5 из 10.

Настоящая советская классика, которую мы с удовольствием пересматриваем до сих пор. Молодому учёному Шурику (Александр Демьяненко) удаётся построить настоящую машину времени, которая переносит героев в XVI век — прямо в эпоху Ивана Грозного. По нелепой случайности царь переносится на 400 лет вперёд, тогда как герои современности — на 400 лет назад.

Теперь Шурику нужно срочно придумать, как починить машину времени и быстренько вернуть всех в свои привычные места обитания.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (13 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (737 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,7 из 10.

Ещё одна великая советская комедия от режиссёра Леонида Гайдая, которую ежегодно пересматривают миллионы россиян. Фильм рассказывает сразу три истории: одна смешнее другой. В первой герою предстоит сработаться с хулиганом Верзилой на стройке, во второй — сдать экзамен и познакомиться с дамой сердца, в третьей — предотвратить «ограбление века» на советском складе.

«Операция «Ы» по праву ценится не только в России, но и в других странах. Уморительные ситуации, в которые попадает Шурик, до сих пор веселят, а находчивости главного героя можно лишь позавидовать.

«Ирония судьбы, или с лёгким паром!» (1975)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (12 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (343 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,3 из 10.

Безоговорочно самый популярный советский фильм про Новый год. Комедия Эльдара Рязанова рассказывает о москвиче Жене Лукашине, который в канун Нового года пошёл в баню, напился и внезапно для себя оказался в Ленинграде.

Мужчина пришёл в себя в квартире учительницы Нади с полной уверенностью, что находится у себя дома. Теперь героям предстоит провести насыщенную событиями новогоднюю ночь, которая навсегда изменит их жизни.

«Крепкий орешек» (1988)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (876 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (274 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,3 из 10.

Классический боевик с Брюсом Уиллисом и обаятельным Аланом Рикманом в роли злодея. Полицейский старой закалки Джон Макклейн отправляется на новогодний корпоратив к своей жене, чтобы спасти их брак.

Однако в самый разгар вечеринки группа террористов захватывает целый небоскрёб, и теперь герою предстоит взять всё в свои руки и спасти сотни человек от внезапной напасти.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (779 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (755 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,0 из 10.

Первый «Гарри Поттер» стал не только началом невероятно популярной кинофраншизы, но и настоящим подарком на Новый год для миллионов людей по всему миру. Первая история о Мальчике, который выжил, знакомит зрителей с Хогвартсом и его невероятными обитателями, а также погружает совсем в другой мир.

Несмотря на то что фильм рассказывает историю длиной в 11 лет, Рождество и новогодняя атмосфера занимают в картине очень значимое место.

«Подарок на Рождество» (1996)

Рейтинг IMDB: 5,7 из 10 (105 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7 из 10 (25 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 6,8 из 10.

Трудоголик Говард Лэнгстон (Арнольд Шварценеггер) настолько прикипел к своей работе, что перестал уделять внимание своей семье. Отношения с сыном рушатся на глазах, однако на Рождество герой обещает исправиться и подарить мальчику игрушку — культового Турбомэна.

К сожалению, персонаж пользуется невероятной популярностью, поэтому все игрушки с ним уже раскупили. Теперь Говарду предстоит приложить невероятные усилия, чтобы наконец-то выполнить своё обещание и спасти семью от краха.

«Гринч — похититель Рождества» (2000)

Рейтинг IMDB: 6,2 из 10 (252 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8 из 10 (162 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 6,8 из 10.

Знаменитая сказка об отшельнике Гринче (Джим Керри), который так ненавидел Рождество, что захотел лишить праздника всех жителей Ктограда.

Однако на помощь пришла маленькая девочка, которая увидела в герое милое существо. Ведь каждому из нас нужна любовь и поддержка — особенно если ты похож на зелёного шерстяного монстра.

«Плохой Санта» (2003)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10 (145 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (86 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,4 из 10.

Вилли (Билли Боб Торнтон) — алкоголик, хам и преступник, который ежегодно переодевается в костюм Санты на Рождество и вместе со своим подельником Маркусом (Тони Кокс) грабит магазины после того, как целый день выслушивают пожелания от детей со всего города.

Однажды Вилли попадается толстый мальчуган, которого обижают в школе одноклассники. Вилли понимает, что не может это так просто оставить, и решает помочь мальчику с его проблемой.

«Рождественская история» (2009)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10 (117 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (144 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,6 из 10.

Поучительная сказка о скупердяе Эбенезере Скрудже (Джим Керри), который ненавидит Рождество. Однажды на праздник к нему наведываются духи и показывают ему жизни людей, которые он ещё может изменить.

Под конец путешествия ему предлагают узнать дату своей несчастной смерти, однако Скрудж решает, что не хочет этого знать. Он просыпается и решает изменить свою жизнь и жизнь людей вокруг.

«Поменяться местами» (1983)

Рейтинг IMDB: 7,5 из 10 (177 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (70 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,7 из 10.

Богатые братья Дьюк с Уолл-стрит решают позабавиться и проводят необычный эксперимент: они отдают крупную должность менеджера по продажам обычному человеку с улицы по имени Билли и подставляют своего бывшего сотрудника Луиса, подсовывая тому наркотики и увольняя с работы.

Билли быстро понимает, что и ему вскоре придётся несладко, поэтому он решает отомстить братьям своими методами. Конечно же, не обойдётся без помощи Луиса, который потерял всю свою жизнь из-за чьей-то шутки.

«Полярный экспресс» (2004)

Рейтинг IMDB: 6,6 из 10 (211 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 из 10 (64 тыс. оценок).

Мультфильм о мальчике, который не верил в существование Санта-Клауса. Однажды ему предлагают убедиться в реальности дедушки самостоятельно — и он отправляется прямиком на Северный полюс.

«Реальная любовь» (2003)

Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (485 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (234 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,9 из 10.

Восемь романтических историй, произошедших прямо в канун Нового года. Свадьба лучшего друга, роман английского премьер-министра, овдовевший муж находит новый смысл в жизни — каждый эпизод рассказывает о чём-то своём.

Пожалуй, один из самых закрученных фильмов в нашем списке, который умудряется очень красиво сплести все линии в одну и подарить щепотку новогоднего настроения.

«Отпуск по обмену» (2006)

Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (289 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (283 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,6 из 10.

Айрис (Кейт Уинслет) и Аманда (Камерон Диас) так устали от жизни, что решили в буквальном смысле поменяться местами — пожить друг у друга две недели прямо перед Рождеством.

Именно эти перемены привели к тому, что некогда несчастные девушки проведут лучшие новогодние праздники в их жизни.

«Неспящие в Сиэттле» (1993)

Рейтинг IMDB: 6,8 из 10 (177 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (70 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 7,5 из 10.

Вдовец средних лет Сэм (Том Хэнкс) разочаровался в жизни. После смерти своей жены он никак не может найти своему сыну новую маму и не верит, что когда-нибудь сможет полюбить другую женщину. Однажды он рассказывает о трагедии в прямом эфире в канун Рождества — и его жизнь меняется кардинальным образом.

«Эта замечательная жизнь» (1946)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (456 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 из 10 (60 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 8,2 из 10.

Настоящая классика американского кинематографа, которая совсем недавно отпраздновала своё 76-летие. Картина рассказывает о любящем муже и отце Джордже Бейли, подумывающем о том, чтобы свести счёты жизнью.

Однажды к нему на помощь приходит ангел-хранитель, который решает показать ему мир, в котором герой никогда не родился. Увиденное приводит персонажа в чувство, и он наконец-то начинает ценить свою жизнь, возвращается к семье и празднует Рождество.

«Гринч» (2018)

Рейтинг IMDB: 6,3 из 10 (73 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (233 тыс. оценок).

Рейтинг Okko: 6,9 из 10.

Мультипликационная адаптация истории про похитителя Рождества — на этот раз от анимационных мастеров из студии Illumination («Миньоны»).

Местный Гринч, как и любой другой интроверт Гринч, интроверт и ненавистник Рождества. Однако внутри этого большого мохнатого монстра стучит совсем маленькое сердце. И радостные соседи ненароком смогут найти путь к сердце этого добряка.

«Секретная служба Санта-Клауса» (2011)

Рейтинг IMDB: 7,1 из 10 (61 тыс. оценок).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 из 10 (33 тыс. оценок).

Мультфильм о сложной работе Санта Клауса и его подопечных, приоткрывающий тайну новогоднего чуда — как же всемирно известному дедушке удаётся каждый год вовремя доставлять подарки на всей планете.