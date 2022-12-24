Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
10 минут назад

Билл Скарсгард преследует Киану Ривза в новом тизере "Джона Уика 4"

Газета.Ru

Кинокомпания Lionsgate представила новый короткий тизер предстоящего боевика Чада Стахелски "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли. Ролик появился в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Скарсгард преследует Ривза в новом тизере "Джона Уика 4"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 10-секундном видео, в частности, показано, как герой Билла Скарсгарда — высокопоставленный член Правления Кланов, с которым сражается Джон Уик, — преследует персонажа Киану Ривза в отеле "Континенталь".

Премьера новой части "Джона Уика" назначена на 24 марта 2023 года. Также в следующем году ожидается релиз полнометражного спин-оффа ленты "Балерина", главную роль в котором исполняет Ана де Армас. Кроме того, запланирован выход мини-сериала "Континенталь".

Фильмы,Балерины,Балерина,Джон Уик,Билл Скарсгард,Ана де Армас,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители