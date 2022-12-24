Скарсгард преследует Ривза в новом тизере "Джона Уика 4"

Кинокомпания Lionsgate представила новый короткий тизер предстоящего боевика Чада Стахелски "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли. Ролик появился в официальном Twitter-аккаунте фильма.

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В 10-секундном видео, в частности, показано, как герой Билла Скарсгарда — высокопоставленный член Правления Кланов, с которым сражается Джон Уик, — преследует персонажа Киану Ривза в отеле "Континенталь".