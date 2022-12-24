Персонаж Уивер в «Аватаре 2» подразумеваются как местный Иисус

В первом «Аватаре» героиня Сигурни Уивер умирает, но в «Аватаре: Путь воды» у её нового персонажа по имени Кири есть сходство с Иисусом . Во время недавнего интервью изданию Variety сосценаристы сиквела Рик Джаффа и Аманда Сильвер немного рассказали о Кири.

Не думаю, что мы когда-либо говорили о ней конкретно как об Иисусе народа на'ви. Это пока тайна. Пока мы не можем сказать больше. Мы подняли эти вопросы и хотим, чтобы люди говорили и думали об этих вещах. Определённо есть ощущение, что Кири, несомненно, глубоко связана с Эйвой (объединяющее сознание Пандоры), как и Грейс.