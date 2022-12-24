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9 минут назад

Персонаж Сигурни Уивер в «Аватаре 2» подразумеваются как местный Иисус

Чемпионат.com

В первом «Аватаре» героиня Сигурни Уивер умирает, но в «Аватаре: Путь воды» у её нового персонажа по имени Кири есть сходство с Иисусом. Во время недавнего интервью изданию Variety сосценаристы сиквела Рик Джаффа и Аманда Сильвер немного рассказали о Кири.

Персонаж Уивер в «Аватаре 2» подразумеваются как местный Иисус
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Не думаю, что мы когда-либо говорили о ней конкретно как об Иисусе народа на'ви. Это пока тайна. Пока мы не можем сказать больше. Мы подняли эти вопросы и хотим, чтобы люди говорили и думали об этих вещах. Определённо есть ощущение, что Кири, несомненно, глубоко связана с Эйвой (объединяющее сознание Пандоры), как и Грейс.

В прошедший четверг блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал $ 37,1 млн, а общие международные сборы составили $ 463,9 млн. При этом общемировая касса ленты достигла отметки $ 661,4 млн. Об этом рассказали аналитики портала Box Office Report. Лента вышла в прокат 14 декабря.

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