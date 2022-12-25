Netflix планирует снять аниме по "Очень странным делам"

Стриминговый сервис Netflix разрабатывает аниме-спин-офф научно-фантастического сериала "Очень странные дела" под названием "Очень странные дела: Токио", утверждает портал What's on Netflix.

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По информации издания, работа над аниме-сериалом ведется как минимум с начала 2021 года. Хронометраж шоу, предположительно, составит шесть часов. Согласно описанию, которое оказалось в распоряжении What's on Netflix, сюжет аниме будет вращаться вокруг двух братьев-близнецов — фанатов видеоигр, живущих на окраине Токио в 1980-е годы.

Их приключение начинается с некоего взаимодействия с "Изнанкой" — параллельным измерением, где обитают монстры. Планы по расширению вселенной "Очень странных дел" уже давно озвучивали представители Netflix и создатели оригинального шоу братья Даффер.