Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-9° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Темнокожую актрису на роль русалочки выбрали не нарочно

Слово и Дело

Режиссер фильма «Русалочка» Роб Маршалл заявил, что у него не было задачи выбрать на главную роль именно темнокожую актрису. Он прокомментировал свой выбор артистки во время беседы с изданием Entertainment Weekly.

Темнокожую актрису на роль русалочки выбрали не нарочно
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, кастинг посетили представительницы различных рас и национальностей. Маршалл подчеркнул, что актриса Холли Бейли лучше остальных вписалась в образ русалочки. Режиссер также захотел улучшить музыкальную часть фильма. На фоне этого он искал артистку с хорошими вокальными данными.

Премьера фильма «Русалочка» запланирована на следующий год. В картине также сыграют Джона Хайэр-Кинг, Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем.

Фильмы,Русалочка,Роб Маршалл,Мелисса Маккарти,Хавьер Бардем,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители