Темнокожую актрису на роль русалочки выбрали не нарочно

Режиссер фильма «Русалочка» Роб Маршалл заявил, что у него не было задачи выбрать на главную роль именно темнокожую актрису. Он прокомментировал свой выбор артистки во время беседы с изданием Entertainment Weekly.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По его словам, кастинг посетили представительницы различных рас и национальностей. Маршалл подчеркнул, что актриса Холли Бейли лучше остальных вписалась в образ русалочки. Режиссер также захотел улучшить музыкальную часть фильма. На фоне этого он искал артистку с хорошими вокальными данными.