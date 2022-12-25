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2 часа назад

«Союзмультфильм» планирует перезапустить ряд советских анимационных фильмов

runews24.ru

Как сообщают «Ведомости», Слащева отметила, что руководство студии думает о новых версиях.

«Союзмультфильм» перезапустит советские анимационные фильмы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, в данный момент компания работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет выполнен в технике 3D-анимации.

Слащева подчеркнула, что для создания проектов и реализации новой стратегии необходим инвестиционный партнер. Студия ведет переговоры с несколькими участниками рынка.

Напомним, что «Союзмультфильм» перезапустил «Ну, погоди!» и «Простоквашино». При этом зрители неоднозначно восприняли новые мультфильмы.

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