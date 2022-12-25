«Союзмультфильм» перезапустит советские анимационные фильмы

Как сообщают «Ведомости», Слащева отметила, что руководство студии думает о новых версиях.
Так, в данный момент компания работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет выполнен в технике 3D-анимации.
Слащева подчеркнула, что для создания проектов и реализации новой стратегии необходим инвестиционный партнер. Студия ведет переговоры с несколькими участниками рынка.
Напомним, что «Союзмультфильм» перезапустил «Ну, погоди!» и «Простоквашино». При этом зрители неоднозначно восприняли новые мультфильмы.