«Союзмультфильм» перезапустит советские анимационные фильмы

Как сообщают «Ведомости», Слащева отметила, что руководство студии думает о новых версиях.

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Так, в данный момент компания работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет выполнен в технике 3D-анимации.

Слащева подчеркнула, что для создания проектов и реализации новой стратегии необходим инвестиционный партнер. Студия ведет переговоры с несколькими участниками рынка.