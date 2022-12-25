Фильму о Бобе Дилане изменили название

Байопику о Бобе Дилане дали новое название. Going Electric ("Переход к электрозвучанию") заменили на A Complete Unknowm ("Совершенно незнакомый") — фразу из песни музыканта Like a Rolling Stone. Об этом режиссер фильма Джеймс Мэнголд написал в социальных сетях.

Картина станет киноадаптацией книги Элайджи Уолд "Переход Боба Дилана к электрозвучанию". Главная роль принадлежит актеру Тимоти Шаламе, а сам Дилан стал исполнительным продюсером фильма.

Фильм будет посвящен тому, как Дилан становился иконой фолк-музыки. В нем отражены события от первых выступлений на фолк-сцене в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж в 1960 году до аварии на мотоцикле в 1966-м.