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2 часа назад

Фильму о певце Бобе Дилане с Тимоти Шаламе изменили название

Мира Маркина

Байопику о Бобе Дилане дали новое название. Going Electric ("Переход к электрозвучанию") заменили на A Complete Unknowm ("Совершенно незнакомый") — фразу из песни музыканта Like a Rolling Stone. Об этом режиссер фильма Джеймс Мэнголд написал в социальных сетях.

Фильму о Бобе Дилане изменили название
Фото: СоцсетиСоцсети

Картина станет киноадаптацией книги Элайджи Уолд "Переход Боба Дилана к электрозвучанию". Главная роль принадлежит актеру Тимоти Шаламе, а сам Дилан стал исполнительным продюсером фильма.

Фильм будет посвящен тому, как Дилан становился иконой фолк-музыки. В нем отражены события от первых выступлений на фолк-сцене в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж в 1960 году до аварии на мотоцикле в 1966-м.

"Пропаганда каннибализма": что не так с новым фильмом с Тимоти Шаламе

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Анджелина Джоли сыграет Марию Каллас в новом байопике.

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