Россияне раскритиковали «СамоИронию судьбы»

На ТНТ появился трейлер к фильму «СамоИрония судьбы». Телеканал назвал его грандиозным подарком к Новому году и самым ярким событием, но не все солидарны с таким мнением.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Почему сняли это они, а стыдно мне? А ведь без шуток, эти уроды уничтожают своей похабщиной все то хорошее, что еще осталось в нашей культуре», – написал один из пользователей соцсети.

В трейлере фильма видно, что там собрана солянка из разных советских фильмов, которые ассоциируются у россиян с Новым годом. Также много отсылок к зарубежным комедиям.