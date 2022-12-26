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58 минут назад

Россияне раскритиковали «СамоИронию судьбы», снятую ТНТ

РИА "ФедералПресс"

На ТНТ появился трейлер к фильму «СамоИрония судьбы». Телеканал назвал его грандиозным подарком к Новому году и самым ярким событием, но не все солидарны с таким мнением.

Россияне раскритиковали «СамоИронию судьбы»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Почему сняли это они, а стыдно мне? А ведь без шуток, эти уроды уничтожают своей похабщиной все то хорошее, что еще осталось в нашей культуре», – написал один из пользователей соцсети.

В трейлере фильма видно, что там собрана солянка из разных советских фильмов, которые ассоциируются у россиян с Новым годом. Также много отсылок к зарубежным комедиям.

Зрители в соцсетях раскритиковали саму идею фильма. Кто-то даже понадеялся, что «небесная кара настигнет всех, кто приложил свою похотливую руку», пишет aif.ru.

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