Джонсон снимет третью часть «Достать ножи» при одном условии

49-летний режиссёр не хочет закрывать историю Бенуа Блана, но продолжать её не так-то легко, как может показаться.

После трёх лет отсутствия самый гениальный сыщик в мире – Бенуа Блан – вернулся на большой экран, чтобы разрешить умопомрачительную тайну. Дэниэл Крэйг воспроизвёл для Netflix роль героя во второй части «Достать ножи: Стеклянная луковица», но увидят ли поклонники его следующее приключение? Режиссёр Райан Джонсон думает, что да, но при определённом условии.

«Ключевой момент заключается в том, чтобы остановиться на чём-то, что отличается от того, что мы делали в предыдущих частях. Как сказал Дэниэл Крэйг, единственная причина, по которой мы продолжаем снимать эти фильмы, наша увлечённость их созданием», - рассказал режиссёр. «Должно быть что-то, когда мы почувствуем: «Боже! Это, действительно, впечатляет!».