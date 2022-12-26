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35 минут назад

Джонсон снимет третью часть «Достать ножи» при одном условии

Inc-News

49-летний режиссёр не хочет закрывать историю Бенуа Блана, но продолжать её не так-то легко, как может показаться.

Джонсон снимет третью часть «Достать ножи» при одном условии
Фото: Inc-NewsInc-News

После трёх лет отсутствия самый гениальный сыщик в мире – Бенуа Блан – вернулся на большой экран, чтобы разрешить умопомрачительную тайну. Дэниэл Крэйг воспроизвёл для Netflix роль героя во второй части «Достать ножи: Стеклянная луковица», но увидят ли поклонники его следующее приключение? Режиссёр Райан Джонсон думает, что да, но при определённом условии.

«Ключевой момент заключается в том, чтобы остановиться на чём-то, что отличается от того, что мы делали в предыдущих частях. Как сказал Дэниэл Крэйг, единственная причина, по которой мы продолжаем снимать эти фильмы, наша увлечённость их созданием», - рассказал режиссёр. «Должно быть что-то, когда мы почувствуем: «Боже! Это, действительно, впечатляет!».

Джонсон добавил, что написать сценарий и поставить фильм «Достать ножи» - не просто «повернуть рукоятку». «Вместо этого ты думаешь: «Так, это то, что должно ощущаться как сложное и захватывающее. Господи, но сможем ли мы это провернуть?», в хорошем смысле весь процесс пугает. И да, пока мы продолжаем это делать», - добавил он в заключение.

Фильмы,Райан Джонсон,Дэниэл Крэйг,Netflix,
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