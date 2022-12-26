Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 минуты назад

Фильм «Вавилон» с Тоби Магуайром и Брэдом Питтом провалился в прокате

Чемпионат.com

23 декабря в США и Канаде состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». За первый уикенд лента собрала всего лишь $ 5 млн при бюджете примерно в $ 100 млн — это очень низкий результат для фильма с такими звёздами, как Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби.

Фильм «Вавилон» с Магуайром и Питтом провалился в прокате
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Как отмечают аналитики, первые выходные для ленты прошли ужасно в том числе из-за сильного антициклона в Северной Америке, а также прохладных отзывов от критиков и первых зрителей. Кроме того, аудитория наверняка предпочла сходить на долгожданный «Аватар: Путь воды», который длится те же 3 часа. Судя по всему, картина может стать первым крупным провалом для Дэмьена Шазелла.

«Вавилон» рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период примерно в тридцать лет — с 1925 по 1952 год.

Фильмы,Вавилон,Ла-Ла Ленд,Одержимость,Дэмьен Шазелл,Тоби Магуайр,Марго Робби,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители