Фильм «Вавилон» с Магуайром и Питтом провалился в прокате

23 декабря в США и Канаде состоялась премьера фильма «Вавилон» — новой картины Дэмьена Шазелла, режиссёра «Ла-Ла Ленд» и «Одержимости». За первый уикенд лента собрала всего лишь $ 5 млн при бюджете примерно в $ 100 млн — это очень низкий результат для фильма с такими звёздами, как Брэд Питт, Тоби Магуайр и Марго Робби.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Как отмечают аналитики, первые выходные для ленты прошли ужасно в том числе из-за сильного антициклона в Северной Америке, а также прохладных отзывов от критиков и первых зрителей. Кроме того, аудитория наверняка предпочла сходить на долгожданный «Аватар: Путь воды», который длится те же 3 часа. Судя по всему, картина может стать первым крупным провалом для Дэмьена Шазелла.