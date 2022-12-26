Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
59 минут назад

Что смотреть в последние выходные 2022 года

Мария Кимакович

С какими фильмами проводить уходящий год и встретить новый, — в подборке "Рамблера".

Что смотреть в последние выходные 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Елки-иголки"Кадр из фильма "Елки-иголки"

"Елки-иголки"

Ландшафтный дизайнер Катя 31 декабря развозит клиентам елки, совершенно не думая о том, как будет встречать Новый год. Никаких планов у нее нет, компании тоже не намечается. Мама девушки, пытаясь как-то помочь дочери, хочет познакомить ее с каким-нибудь мужчиной. Но Катя не в восторге от этой идеи, поэтому соглашается помочь соседям и встретить их дедушку, прилетающего из Америки. Она даже не подозревает, каким длинным окажется для нее этот последний день уходящего года и как он перевернет ее жизнь.

"Иван Царевич и Серый Волк 5"

У Ивана и Василисы все в жизни хорошо, да гладко. Но даже самое прекрасное и сказочное существование со временем приедается. Чего-то не хватает, хочется нового чего-то. Но, как говорят, свои желания надо уметь формулировать правильно, в противном случае можно сильно пожалеть. Так происходит и в этот раз. Волшебная бабочка случайно устраивает парочке полную волшебную перезагрузку. Ивана теперь не помнит никто в Тридевятом царстве, в том числе и Василиса. И теперь чтобы вернуть все обратно, Ивану придется с помощью Серого Волка буквально перевернуть все в сказочном королевстве.

Тест: угадайте новогодний фильм по цитате

"Чебурашка"

В первый день Нового года на экраны выйдет новая история Чебурашки. Что, если он действительно существует? Забавного и необычного маленького зверька ждет множество приключений, неожиданных знакомств и интересных открытий.

Фильмы,Чебурашка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители