Что смотреть в последние выходные 2022 года

С какими фильмами проводить уходящий год и встретить новый, — в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Елки-иголки" Кадр из фильма "Елки-иголки"

"Елки-иголки"

Ландшафтный дизайнер Катя 31 декабря развозит клиентам елки, совершенно не думая о том, как будет встречать Новый год. Никаких планов у нее нет, компании тоже не намечается. Мама девушки, пытаясь как-то помочь дочери, хочет познакомить ее с каким-нибудь мужчиной. Но Катя не в восторге от этой идеи, поэтому соглашается помочь соседям и встретить их дедушку, прилетающего из Америки. Она даже не подозревает, каким длинным окажется для нее этот последний день уходящего года и как он перевернет ее жизнь.

"Иван Царевич и Серый Волк 5"

У Ивана и Василисы все в жизни хорошо, да гладко. Но даже самое прекрасное и сказочное существование со временем приедается. Чего-то не хватает, хочется нового чего-то. Но, как говорят, свои желания надо уметь формулировать правильно, в противном случае можно сильно пожалеть. Так происходит и в этот раз. Волшебная бабочка случайно устраивает парочке полную волшебную перезагрузку. Ивана теперь не помнит никто в Тридевятом царстве, в том числе и Василиса. И теперь чтобы вернуть все обратно, Ивану придется с помощью Серого Волка буквально перевернуть все в сказочном королевстве.

"Чебурашка"

В первый день Нового года на экраны выйдет новая история Чебурашки. Что, если он действительно существует? Забавного и необычного маленького зверька ждет множество приключений, неожиданных знакомств и интересных открытий.