Длинная очередь на досмотр в аэропорту Шереметьево попала на видео в Telegram -канале «Осторожно, Москва». Автор ролика сообщила, что из-за долгого ожидания опоздала на рейс.

На кадрах видно, что в зоне перед выходами на посадку стоят несколько десятков человек. По словам очевидицы, в зоне досмотра работают не все стойки с сотрудниками, несмотря на ажиотаж.