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35 минут назад

Дэдпул и Росомаха будут «ненавидеть друг друга»

Игромания.ру

Хью Джекман рассказал, что в третьем «Дэдпуле» Росомаха будет «ненавидеть» болтливого наёмника — и это чувство взаимно.

Дэдпул и Росомаха будут «ненавидеть друг друга»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Джекмана, Дэдпул и Логан отличаются характерами, можно даже сказать, что они — полные противоположности.

Росомаха хочет оказаться как можно дальше от персонажа Райана Рейнольдса, но по каким-то причинам не может осуществить своё желание. Возможно, что их связывает какая-то цель или некие условия.

Джекман добавил, что в качестве альтернативы его герой мечтает «вдарить» Дэдпулу по голове. И поскольку разойтись в разные стороны у персонажей не выйдет, то по голове наёмник получит «много раз».

Ранее актёр отмечал, что Росомаха появится в истории Дэдпула с помощью устройства Marvel, которое позволяет путешествовать между временными линиями, в том числе и в прошлое. Поэтому историю «Логана» продолжать никто не будет — против этого выступал как Джекман, так и фанаты.

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