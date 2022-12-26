Дэдпул и Росомаха будут «ненавидеть друг друга»

Хью Джекман рассказал, что в третьем «Дэдпуле» Росомаха будет «ненавидеть» болтливого наёмника — и это чувство взаимно.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Джекмана, Дэдпул и Логан отличаются характерами, можно даже сказать, что они — полные противоположности.

Росомаха хочет оказаться как можно дальше от персонажа Райана Рейнольдса, но по каким-то причинам не может осуществить своё желание. Возможно, что их связывает какая-то цель или некие условия.

Джекман добавил, что в качестве альтернативы его герой мечтает «вдарить» Дэдпулу по голове. И поскольку разойтись в разные стороны у персонажей не выйдет, то по голове наёмник получит «много раз».