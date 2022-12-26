"Все везде и сразу", "Решение уйти": лучшие фильмы года онлайн

Этот год не баловал российский прокат громкими голливудскими премьерами — крупнейшие американские студии прекратили свою деятельность в России, поэтому зрители остались без "Топ Ган: Маверик", нового "Тора" и "Аватара". Зато это освободило место для независимого и фестивального кино. В нашей подборке — наиболее интересные фильмы года, которые можно посмотреть онлайн.

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"Лакричная пицца"

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Одна из главных звезд американского независимого кино Пол Томас Андерсон снял камерный фильм о необычном романе в Лос-Анджелесе своего детства. На картину его вдохновила небольшая сценка, которую он подсмотрел, гуляя по городу: студент разговаривал с девушкой-фотографом. Режиссер начал фантазировать — что было бы, если бы эти двое встречались. Внезапно появившуюся романтическую линию Андерсон дополнил воспоминаниями своего друга, продюсера и актера Гэри Гецмана о том, как тот в подростковые годы основал компанию по продаже водяных матрасов и доставлял их в том числе в дома голливудских продюсеров и звезд.

Так появился сценарий о забавной истории любви между девушкой-фотографом Аланой и очень предприимчивым юношей Гэри. На роли молодой пары Андерсон взял дебютантов: певицу Алану Хаим и Купера Хоффмана, сына актера Филиппа Сеймура Хоффмана. Окружил он их звездным актерским составом — в фильме снимаются Шон Пенн, Том Уэйтс и Брэдли Купер.

Картина провалилась в прокате, тем не менее сразу же нашла много поклонников среди синефилов, критиков и представителей киноиндустрии. Американский киноинститут включил "Лакричную пиццу" в список главных картин года, и "Оскар", скорее всего, тоже не обделит работу Андерсона вниманием.

"Худший человек на свете"

Можно посмотреть на OKKO, Premier, Wink

В своей романтической драме норвежский режиссер Йоаким Триер пытается ответить на вопрос, который занимает многих кинематографистов: способно ли поколение тридцатилетних не стоять на пути к собственному счастью и построить самостоятельную жизнь?

Молодая жительница Осло Юлия (Рената Реинсве, получившая за свою работу награду Каннского фестиваля) не очень понимает, чего она хочет от этой жизни: может, стать хирургом, а может, фотографом или психологом. В период творческих метаний героиня встречает Акселя (Андерс Даниелсен Лье). Они влюбляются, съезжаются, знакомятся с семьями друг друга, ссорятся насчет детей, задумываются об изменах… В общем, делают все то, что делают пары по всему миру. Но это лишь только начало, потому что непостоянная Юлия снова изменит свою точку зрения и подход к жизни.

Ее душевные метания Триер скрупулезно исследует в 12 главах с прологом и эпилогом. Этюдная конструкция "Худшего человека на свете" делает его триеровской версией "Сцен из супружеской жизни" Бергмана. Разница только в том, что новое поколение выбирает одинокое существование практически сразу.

"Камон Камон"

Можно посмотреть на OKKO, Wink

Автор "Женщин XX века" Майк Миллс снял одну из самых тихих драм года. Хоакин Феникс играет сотрудника радиостанции Джонни, который интервьюирует детей по всей Америке об их переживаниях и мыслях о будущем. Когда герой приезжает с командировкой в Детройт, он звонит своей сестре Вив (Габи Хоффманн) и застает ее в беде. Вив просит Джонни посидеть с ее девятилетним сыном Джесси (Вуди Норман), пока она разберется со своим бывшим мужем Полом (Скут Макнэйри). Джонни соглашается, однако он абсолютно не представляет, что такое воспитывать мальчика. Одно дело — интервьюировать детей, другое — подстраивать под них свою жизнь и по-настоящему прислушиваться к их нуждам. Дружба Джесси и Джонни научит многому обоих.

"Камон Камон" — один из тех маленьких фильмов, которые очень просто пропустить, но его спокойная меланхолия и убаюкивающий ритм оказывают целительный эффект на умы и сердца.

"Преступления будущего"

Можно посмотреть на OKKO, KION, Wink, IVI

На волне небывалой популярности боди-хорроров (поджанр фильмов ужасов, в котором особое внимание уделяется человеческому телу и его трансформациям) канадский режиссер Дэвид Кроненберг (пионер этого направления), видимо, устал наблюдать за цитатами его картин в работах молодежи и решил после долгого перерыва вернуться к съемкам. Хотя его новая картина названа так же, как одна из его первых работ, "Преступления будущего" — это переработка так и не снятого им фильма "Болеутоляющие".

Действие происходит в будущем. Человечество вынуждено адаптироваться под постоянно меняющуюся не к лучшему окружающую среду, из-за этого в телах людей возникают мутации, новые органы, а еще исчезает способность чувствовать боль. Пара художников Каприс (Лея Сейду) и Соул Тенсер (Вигго Мортенсен) превращают хирургию в перформанс и занимаются экспериментами. Их деятельностью начинает интересоваться Национальный архив органов в виде двух чиновников — Уиппета (Дон Маккеллар) и Тимлин (Кристен Стюарт). Постепенно выясняется, что новые органы могут быть не просто ненужными отростками, а свидетельством новой ступени человеческой эволюции.

Кроненберг, известный своими эпатажными картинами, на этот раз удивил совсем по-другому. "Преступления будущего" смотрится не как выворачивающий наизнанку хоррор, а как меланхоличное рассуждение о судьбе человечества с мощным экологическим посылом.

"Все везде и сразу"

Можно посмотреть на OKKO, Wink, KION

Инди-фильм Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, работающих под простым псевдонимом "Дэниелы", стал настоящим хитом проката, что для небольших независимых фильмов весьма непросто. Впрочем, единственное, что есть скромного у творения Дэниелов, это бюджет, потому что в остальном чувствуется воистину великий масштаб. Картина использует невероятно популярный тренд — мультивселенные — для решения маленькой семейной драмы. Смешиваются абсурдистская комедия с черным юмором, анимация, съемка восточных единоборств и научная фантастика.

Эвелин (блистательная Мишель Йео) со своим мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) переехала в Калифорнию, скрываясь от строгого отца (Джеймс Хун), который запретил им жениться. Молодая пара надеялась найти счастье в новой стране, но столкнулась с суровой реальностью. Эвелин трудится в прачечной, терпит бытовой расизм, не обращает внимания на мужа и не может найти взаимопонимания со своей дочерью (Стефани Сюй), постепенно превращаясь в подобие своего строгого отца. Вдобавок ко всему в спину героине дышит американская налоговая служба в лице Джейми Ли Кертис. Неожиданно Эвелин находит ее муж, но только из другой, параллельной реальности, и объявляет ей, что она должна спасти Вселенную от уничтожения.

Фильм полностью оправдывает свое название — он практически выплескивается с экрана, захватывая в круговорот разных измерений, многочисленных отсылок и сносок. "Все везде и сразу" — один из самых запоминающихся и уж точно самый самобытный фильм этого года.

"Три тысячи лет желаний"

Можно посмотреть на OKKO, Kion, Wink

Неожиданная по своей атмосфере и ритму картина оскароносного режиссера Джорджа Миллера. Австралиец прославился на весь мир благодаря постапокалиптической франшизе "Безумный Макс", однако фильм "Три тысячи лет желаний" максимально не похож на знаменитый экшен. Это камерная, нежная, романтическая история без масштабных сцен и спецэффектов, напоминающая сказки "Тысяча и одной ночи".

Алетея (Тильда Суинтон) работает нарратологом — на протяжении десятилетий она изучала фольклор разных народов мира, чтобы рассказать о человечестве через призму его историй. Муж давно ушел от Алетеи к другой, родственников у нее не осталось, она привыкла жить в одиночестве и наслаждаться им. Героиня прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу, а вместо этого находит на знаменитом Гранд-базаре стеклянную бутылку с джинном (Идрис Эльба). Тот готов исполнить три ее желания, но есть одна небольшая проблема — Алетея ничего не хочет, она и так всем довольна. Да и ей ли не знать, к чему приводит знакомство с джинном. Однако ее новый знакомый, проживший многие тысячи лет в тесной банке, не готов просто так сдаваться: с помощью историй о давних временах он показывает Алетее, что любовь всегда сильнее страха.

"Сядь за руль моей машины"

Можно посмотреть на OKKO, Wink

Рюсукэ Хамагути довольно быстро превратился из режиссера, известного в узких фестивальных кругах, в одного из самых многообещающих и перспективных кинематографистов Японии. В 2021 году он получил "Серебряного медведя" Берлинале за серию новелл "Случайность и догадка". И в том же году, уже в Канне, представил "Сядь за руль моей машины" — трехчасовую драму с чеховскими мотивами, за которую получил сценарную награду смотра. Фильм снискал успех не только в Европе, но и в Америке, получив четыре номинации на "Оскар". Хамагути стал третьим в истории японцем, номинированным в категории "Лучший режиссер", а "Сядь за руль моей машины" — первой японской картиной, номинированной в категории "Лучший фильм".

Картина рассказывает о режиссере Юсукэ, который живет в Токио в счастливом браке со своей женой, но неожиданно она умирает. Через год после ее смерти Юсукэ получает предложение поставить спектакль "Дядя Ваня" в Хиросиме. Герой очень рад уехать из Токио и принимает приглашение. По условиям договора он не может водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя Мисаки. Все больше углубляясь в постановку спектакля и постоянно привыкая к обществу молчаливой Мисаки, Юсукэ начинает переосмыслять свою работу, брак. Вместе с девушкой они помогают друг другу разобраться в прошлом.

"Решение уйти"

Можно посмотреть на IVI, KION, Wink

Кажется, что в этом году именитые режиссеры, сделавшие карьеру в не самых романтичных жанрах, решили показать свою сентиментальную сторону. Вслед за Кроненбергом и Миллером свое признание в любви снял классик корейского кино Пак Чхан Ук, вернувшийся к режиссуре после семилетнего перерыва.

Опытный детектив (Пак Хэ-иль), страдающий от бессонницы и унылой личной жизни, берется за расследование смерти мужчины, который, с первого взгляда, случайно сорвался со скалы во время хайкинга. Однако есть вероятность того, что в этой истории не все так просто. Под подозрение сразу попадает вдова покойного — невероятно спокойная, учитывая печальные обстоятельства, иммигрантка из Китая. Детектив начинает следить за ней день и ночь, и вдруг между ними начинает возникать особая связь, которая не даст им так просто расстаться друг с другом.

От "Решения уйти" не стоит ожидать типичной для Пак Чхан Ука жестокости и резкости, хотя его любимых сюжетных поворотов здесь тоже хватает. У него получился невероятно нежный, плавный и меланхоличный фильм про человека, который наблюдает за тем, как волны постепенно начинают захлестывать его с головой, но у него нет совершенно никакого желания этому сопротивляться.

"Звоните Джейн"

Можно посмотреть на OKKO, KION, IVI

Комедийная драма Филлис Наж рассказывает о подпольной группе "Джейнс" в Чикаго конца 1960-х, которая помогала женщинам делать аборты, когда эта процедура была запрещена практически во всех штатах США.

Чикаго, 1968 год. Примерная хозяйка Джой (Элизабет Бэнкс) печет пироги, помогает своему мужу Уиллу (Крис Мессина) с работой и ждет рождения второго ребенка. Однако вскоре Джой узнает, что плод мешает правильной работе ее сердца, и если она не прервет беременность, то, скорее всего, умрет. Такая перспектива совсем не пугает комиссию врачей, где принимается решение не в пользу аборта. На автобусной остановке девушка замечает стикер с загадочным именем "Джейн" и номером телефона. Джой открывает для себя подпольный коллектив, помогающий женщинам сделать аборт, и неожиданно для себя становится его частью, не устояв перед обаянием лидера "Джейн" Вирджинией (Сигурни Уивер).

В "Звоните Джейн" много художественных условностей, упрощений, упоения собственным пафосом, а выбор музыкальных композиций до боли прямолинеен. Однако есть в фильме чуткость, умеренный драматизм и образовательный элемент, актуальный для многих женщин и по сей день.

"Треугольник печали"

Можно посмотреть на OKKO с 5 января

Шведский режиссер Рубен Эстлунд в этом году сделал то, что удавалось далеко не многим: получил вторую "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, причем второй раз подряд — пять лет назад он приезжал на Лазурный берег с сатирой на мир искусства "Квадрат" и уехал победителем. В "Треугольнике печали" швед не изменяет себе и снова обличает слабости и пороки, только на этот раз фильм про капитализм и гендерные роли.

Картина рассказывает о паре моделей Карле (Харрис Дикинсон) и Яя (Шарлби Дин), которые отправляются в роскошный круиз в компании очень обеспеченных людей. Заправляет всем круизом персонал под руководством предприимчивой Полы (Вики Берлин), которая готова выполнить любой каприз отдыхающих в надежде на большие чаевые, в то время как капитан судна (Вуди Харрельсон) заливает депрессию алкоголем и прячется от гостей в каюте. Одно неприятное событие заставляет всех пересмотреть свои социальные роли и адаптироваться к новым обстоятельствам.