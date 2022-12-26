Названа дата премьеры драмеди "Я "любила" мужа" с Ходченковой

Онлайн-кинотеатр Premier назвал дату выхода нового сериала-драмеди "Я "любила" мужа" со Светланой Ходченковой в роли домохозяйки, которая случайно становится преступницей.
Как сообщили представители стримингового сервиса, сериал Юлии Трофимовой ("Страна Саша", "Инсталайф") выйдет 26 января 2023 года.
По сюжету случайно убившей мужа-изменщика во время секса домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, и найти вид заработка.
"Наш фильм — это драмеди о кризисе среднего возраста по-женски. У нашей героини Ксении, которую играет Светлана Ходченкова, есть все, чего она когда-то хотела. Но счастлива ли она? Этот фильм о том, что в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе", - говорит Трофимова.
В сериале также сыграли Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас, Юрий Ицков, Татьяна Саруханова и другие.