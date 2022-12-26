Россияне выбрали пять самых новогодних сцен из фильмов

Пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов выбрали россияне в опросе официального Telegram-канала «Мосфильм. Золотая коллекция»,

Фото: Мослента Мослента

Больше половины опрошенных самой праздничной сценой посчитали Новый год в Доме культуры из дебютной картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». На втором месте расположился еще один новогодний «корпоратив» — финальная сцена из комедийной мелодрамы «Чародеи» Константина Бромберга. Почти 30 процентов зрителей ассоциируют Новый год с чудесным подарком от Морозко из одноименного фильма-сказки, снятого Александром Роу.

Четвертое место в рейтинге самых новогодних сцен заняла традиция встречаться с друзьями в бане 31 декабря, предложенная Эльдаром Рязановым в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Замыкает пятерку лидеров дружный коллектив, отмечающий Новый год в комедийной мелодраме Самсона Самсонова «Одиноким предоставляется общежитие».