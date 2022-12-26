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2 часа назад

Россияне выбрали пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов

Мослента

Пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов выбрали россияне в опросе официального Telegram-канала «Мосфильм. Золотая коллекция»,

Россияне выбрали пять самых новогодних сцен из фильмов
Фото: МослентаМослента

Больше половины опрошенных самой праздничной сценой посчитали Новый год в Доме культуры из дебютной картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». На втором месте расположился еще один новогодний «корпоратив» — финальная сцена из комедийной мелодрамы «Чародеи» Константина Бромберга. Почти 30 процентов зрителей ассоциируют Новый год с чудесным подарком от Морозко из одноименного фильма-сказки, снятого Александром Роу.

Четвертое место в рейтинге самых новогодних сцен заняла традиция встречаться с друзьями в бане 31 декабря, предложенная Эльдаром Рязановым в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Замыкает пятерку лидеров дружный коллектив, отмечающий Новый год в комедийной мелодраме Самсона Самсонова «Одиноким предоставляется общежитие».

В числе самых новогодних сцен, названных респондентами, также оказался эпизод исполнения песни «Вагончики» из «Иронии судьбы…», веселая лекция по астрономии из «Карнавальной ночи» и встреча Нового года на профессорской даче из «Джентльменов удачи».

Фильмы,Чародеи,Джентльмены удачи,Корпоратив,Константин Бромберг,Самсон Самсонов,Александр Роу,Эльдар Рязанов,
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