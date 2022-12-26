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1 час назад

«Треугольник печали» уже в январе выйдет в online

Кино-Панк

Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском кинофестивале, состоится 5 января в онлайн-кинотеатре KION.

«Треугольник печали» уже в январе выйдет в online
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, супермодели Карл и Яя решили, что их отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении. Жизненные принципы молодых проходят проверку, когда они получают билеты на элитный круизный лайнер, где их компанией становится русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Скучающие всю неделю ждали торжественного ужина с капитаном корабля, но в назначенный вечер лайнер попадает в бурю, а на утро его захватывают террористы. Переживают нападение лишь несколько пассажиров и членов персонала, они выплывают на необитаемый остров. В изоляции обслуга берет верх над богачами, где Эбигейл, единственная добытчица еды, превращается в «капитана».

«Треугольник печали» — победитель 75-го Каннского кинофестиваля. После премьеры фильм показали на десятках престижных смотров: в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Карловых Варах и Пусане. Хотя наградной сезон фильмов 2022-го года только начинается, «Треугольник печали» уже получил призы Европейской киноакадемии (за лучший фильм и лучшую режиссуру) и номинацию на премию «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль второго плана».

Фильмы,Рубен Эстлунд,
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