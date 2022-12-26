«Треугольник печали» уже в январе выйдет в online

По сюжету, супермодели Карл и Яя решили, что их отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении. Жизненные принципы молодых проходят проверку, когда они получают билеты на элитный круизный лайнер, где их компанией становится русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Скучающие всю неделю ждали торжественного ужина с капитаном корабля, но в назначенный вечер лайнер попадает в бурю, а на утро его захватывают террористы. Переживают нападение лишь несколько пассажиров и членов персонала, они выплывают на необитаемый остров. В изоляции обслуга берет верх над богачами, где Эбигейл, единственная добытчица еды, превращается в «капитана».