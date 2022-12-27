Как снимали фильм-сказку "Морозко"

Местом съёмки был выбран Кольский полуостров — там стояла снежная, "сказочная" зима.

Фото: Кадр из фильма "Морозко" Кадр из фильма "Морозко"

В 1964 году на экраны вышел фильм-сказка Александра Роу "Морозко". Действие в нём происходит не только зимой, но и весной, однако именно в зимнее время с героями случаются самые настоящие чудеса. Поэтому сказка пополнила коллекцию новогодних кино-талисманов.

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У каждого свой

Кадр из фильма "Морозко"

Сюжет "Морозко" интернационален — у каждого народа есть своя подобная сказка, главными действующими лицами в которой являются мачеха, родная дочь и падчерица, а также добрый волшебник-Мороз. Сценаристы — Михаил Вольпин и Николай Эльдман — добавили в сказку любовную линию, которой не было в народной версии, да приправили реплики героев добрым юмором.

Настоящий Дед Мороз

Кадр из фильма "Морозко"

Роль Морозко сыграл народный артист РСФСР Александр Хвыля. Он так вжился в персонажа, что миллионы маленьких зрителей после выхода сказки на экраны были уверены: он — самый настоящий Дед Мороз! В дальнейшем Александр Леопольдович лишь подкрепил эту уверенность — его приглашали выступать на главной Ёлке в Кремле. Артист появлялся на представлениях в образе бородатого новогоднего волшебника.

Дом из поролона

Кадр из фильма "Морозко"

Перед художником фильма стояла непростая задача — нужно было "оживить" избушку на курьих ножках. С этим справились, изготовив дом Бабы-Яги из поролона и надев конструкцию на статиста. Вот и поворачивалась избушка во все стороны — и к лесу задом, и к Яге передом, и наоборот. Аналогичным образом были созданы и костюмы пней, которые в одной из сцен угрожающе надвигались на красавца-Ивана.

Кстати, живые пни из этой сказки производят сильнейшее впечатление на зрителей из англоязычных стран — в одной из рецензий есть предупреждение: "Если вы посмотрите этот фильм, то потеряете рассудок! Здесь грибы разговаривают, пни двигаются, а дом наделён человеческими повадками!". Ох уж эта чрезмерная впечатлительность любителей кино...

Подвиги Бабы-Яги

Кадр из фильма "Морозко"

И вновь об уверенности Георгия Милляра в том, что искусство требует жертв. Часть съёмок проходила при 30-градусном морозе. А артист появлялся в кадре в одних лишь тоненьких лохмотьях своей героини. В образе этой злой-доброй ведьмы он представал неоднократно, играя в экранизациях сказок. И в каждой из них Баба-Яга была разной. В "Морозко" она, например, как заправская модница, носит на голове красную косынку.

И ещё...