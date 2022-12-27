«Чебурашка», «Чук и Гек», «Клипмейкеры»: кинотеатры готовятся к битве

До Нового года — считаные дни. Кинотеатры рассчитывают на сборы, которые могут серьезно поддержать отрасль. А эксперты подводят итоги по лучшим сериалам 2022 года. Что смотреть в новогодний период в кинотеатрах и онлайн дома?
Главным семейным блокбастером называют «Чебурашку». На премьере некоторым взрослым было нелегко: пришлось привыкать к обновленному главному герою — цифровому, с чертами искусственного интеллекта. Но со временем становится проще. Фильм с Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой и Федором Добронравовым в целом получился добрым, немного наивным. Уже на экранах «Чук и Гек. Большое приключение» — зрелищная, немного игрушечная вариация на тему рассказа Аркадия Гайдара. Снимали в Пермском крае. В главных ролях — дети, Андрей Андреев и Юра Степанов-младший. Наверняка подспорьем для проката станет пятая часть франшизы «Иван Царевич и серый волк».
Также можно пойти на «Новую игрушку» — ремейк любимой в России старой комедии с Пьером Ришаром. Правда, без Ришара: в главных ролях Даниель Отой и Жамель Деббуз, которого вы можете помнить по «Астериксу и Обеликсу» и «Ангелу-А». Вполне достойным получился фильм «Бывшие: хэппи энд» — единственная романтическая мелодрама в новогоднем прокате. Продолжает кинокритик, обозреватель издания «Правила жизни» Егор Москвитин:
Егор Москвитин кинокритик, обозреватель издания «Правила жизни»
«Две мои любимые истории этих праздников — фильм «Клипмейкеры» Григория Константинопольского (выходит в прокат с 5 января) и картина «Гром: Трудное детство» Олега Трофима (на «Кинопоиске» с 1 января). Эти истории очень похожи, потому что каждая из них невероятно ностальгическая, смешная, это фантазия о том, какими были 90-е. Для Олега Трофима задача заключалась в том, чтобы просто рассказать, откуда взялся такой суровый майор Гром. Он показывает его детство, где занимается всеми теми радостями и приключениями, которые были у детей 90-х. В это время его отец-одиночка — мрачный полицейский — пытается бороться со злом, которое поселилось в городе. Что касается «Клипмейкеров», это своего рода «Старые песни о главном». История, во время которой зрители будут подпевать. Григорий Константинопольский — режиссер этой картины — в 90-е сам был клипмейкером, он решил вспомнить, каково это было. В нескольких персонажах, в которых угадываются его друзья, рассказал историю трех мушкетеров, которые снимают клипы, сталкиваются с бандитами. История о 90-х как о времени, которое сотворило все, что происходит с нами сейчас».
Новогодние каникулы — одновременно хорошее время для просмотра сериалов, до которых не доходили руки. Профильный сайт «Кино-Театр.ру» на основе оценок критиков составил рейтинг лучших проектов 2022 года. Его возглавил сериал «1703», который в некотором смысле продолжает тематику Петербурга Достоевского. Город тут отдельный персонаж. Снимали по ночам. Главные роли — у Гоши Куценко и Кузьмы Сапрыкина. Хвалят в том числе за максимально абсурдистские диалоги. На втором месте широко обсуждаемый «Нулевой пациент», на третьем — «Надвое» Валерия Тодоровского с Данилой Козловским и Александром Петровым.
О других заметных проектах рассказывает телекритик Александр Горбунов:
Александр Горбунов телекритик
«Безусловно, сериал «Капельник» на платформе Premier. Замечательная история, где великолепно подобран актерский ансамбль — Денис Прытков и Никита Никитин. Открытие, я считаю, 2022 года. Непрофессиональный актер, который настолько органично вписывается в кадр, в сюжет, что просто невозможно оторваться. Не менее интересный проект «Нереалити» на двух платформах — Premier и KION, также вышел в эфире ТНТ. О том, как девушка в исполнении замечательной Ольги Дибцевой, десять лет была участницей популярного реалити-шоу, и вдруг ее с этого проекта прогоняют. Она приезжает в свой маленький провинциальный городок».
В рейтинг также попали совсем свежий проект ivi «13-я клиническая», «Почка», показанная в начале года на KION, и сатирический сериал «Горемыки», который вскоре после релиза был закрыт самой платформой Premier. Его уже не посмотреть.