«Чебурашка», «Чук и Гек», «Клипмейкеры»: кинотеатры готовятся к битве

«Две мои любимые истории этих праздников — фильм «Клипмейкеры» Григория Константинопольского (выходит в прокат с 5 января) и картина «Гром: Трудное детство» Олега Трофима (на «Кинопоиске» с 1 января). Эти истории очень похожи, потому что каждая из них невероятно ностальгическая, смешная, это фантазия о том, какими были 90-е. Для Олега Трофима задача заключалась в том, чтобы просто рассказать, откуда взялся такой суровый майор Гром. Он показывает его детство, где занимается всеми теми радостями и приключениями, которые были у детей 90-х. В это время его отец-одиночка — мрачный полицейский — пытается бороться со злом, которое поселилось в городе. Что касается «Клипмейкеров», это своего рода «Старые песни о главном». История, во время которой зрители будут подпевать. Григорий Константинопольский — режиссер этой картины — в 90-е сам был клипмейкером, он решил вспомнить, каково это было. В нескольких персонажах, в которых угадываются его друзья, рассказал историю трех мушкетеров, которые снимают клипы, сталкиваются с бандитами. История о 90-х как о времени, которое сотворило все, что происходит с нами сейчас».