Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
4 минуты назад

Первый трейлер «Форсажа 10» выйдет в феврале

Чемпионат.com

Актёр Вин Дизель в социальных сетях сообщил, что первый трейлер «Форсажа 10» выйдет где-то через два месяца, то есть в конце февраля. После этого постепенно начнётся рекламная кампания картины.

Первый трейлер «Форсажа 10» выйдет в феврале
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Деталей сюжета «Форсажа 10» нет. Известно, что ведущую роль в истории займёт семья Торетто, а злодеев сыграют Шарлиз Терон и Джейсон Момоа. Терон воплотит образ Сайфер, а кого сыграет Момоа, неизвестно.

Если верить изданию The Direct, то в картине стоит ждать возвращение Галь Гадот. В фильмах франшизы она сыграла Жизель Яшар. Её героиня умерла в шестой части, но в «Форсаже» герои никогда не умирают окончательно. Официально о возвращении актрисы ничего не говорили.

Десятая часть франшизы выйдет 19 мая 2023 года.

Фильмы,Форсаж,Шарлиз Терон,Галь Гадот,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители