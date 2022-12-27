Названы самые популярные у российских пиратов фильмы

Фильм «Бэтмен» возглавил список самых популярных кинокартин, появляющихся на российских пиратских сайтах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, специалисты которой назвали и остальные нелегально распространяемые фильмы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В десятку наиболее часто встречающихся у онлайн-пиратов картин также попали «Человек-паук: нет пути домой», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», «Топ Ган: Мэверик», «Проект "Адам"», «Фантастические твари: тайны Дамблдора», «Затерянный город», «Соник 2 в кино», «Мир Юрского периода: господство» и «Варяг».

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В Group-IB отметили, что рынок онлайн-пиратства в России сокращается. Количество выявленных пиратских онлайн-ресурсов в 2022 году сократилось в 1,7 раза (со 119 тысяч в 2021 году до 69 тысяч на декабрь 2022-го), также ожидается дальнейшее сокращение общего объема этого рынка. Эксперты связывают это с эффективными действиями правообладателей и сокращением выплат со стороны рекламодателей, которыми традиционно являются букмекерские компании и онлайн-казино.

«Несмотря на видимый и объективно объяснимый рост интереса аудитории к пиратским сайтам, мы прогнозируем снижение объема доходов пиратов в 2022 году, — подчеркивает операционный директор департамента Digital Risk Protection компании Group-IB ВладВладимир Калугин. — Резкого падения ожидать не стоит — злоумышленники смогли приспособиться к новым экстремальным условиям ведения нелегального бизнеса. В текущей ситуации полностью искоренить пиратство не представляется возможным, но вполне реально значительно сократить количество источников и доступ пиратов к аудитории, что нивелирует эффект от повышенного спроса на доступные пиратские версии фильмов и сериалов».