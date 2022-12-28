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1 час назад

"Союзмультфильм" выпустил новогодний сборник песен из мультфильмов

Газета.Ruиещё 2

Студия «Союзмультфильм» опубликовала в стриминге «Звук» первый новогодний сборник песен из мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

"Союзмультфильм" выпустил новогодний сборник песен из мультфильмов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сборник вошли 10 композиций из различных мультфильмов. Впервые в сборнике вышли композиция «Дома не одни» из мультсериала «Простоквашино» в исполнении Люси Чеботиной, «Наступает Новый год» из короткометражной ленты «Новогодние волшебности» от дуэта Натальи Подольской и Владимира Преснякова и «Елка» из анимационного мюзикла «Енотки», слова для которой написал поэт-песенник Илья Резник».

Кроме того, в сборнике есть песни из прошлых лет: из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника» в исполнении Леонида Ярмольника и Анжелики Варум, песня «В небе синем кружится» из «Простоквашино».

Ранее в «Союзмультфильме» задумались над перезапуском советской классики.

Фильмы,Ёлки,Анжелика Варум,Илья Резник,Леонид Ярмольник,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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