"Союзмультфильм" выпустил новогодний сборник песен из мультфильмов

Студия «Союзмультфильм» опубликовала в стриминге «Звук» первый новогодний сборник песен из мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

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В сборник вошли 10 композиций из различных мультфильмов. Впервые в сборнике вышли композиция «Дома не одни» из мультсериала «Простоквашино» в исполнении Люси Чеботиной, «Наступает Новый год» из короткометражной ленты «Новогодние волшебности» от дуэта Натальи Подольской и Владимира Преснякова и «Елка» из анимационного мюзикла «Енотки», слова для которой написал поэт-песенник Илья Резник».

Кроме того, в сборнике есть песни из прошлых лет: из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника» в исполнении Леонида Ярмольника и Анжелики Варум, песня «В небе синем кружится» из «Простоквашино».