Сборы сиквела «Черной пантеры» перевалили за 800 млн долларов

Сиквел «Чёрной пантеры» Райана Куглера достиг нового успеха в прокате — сборы ленты перевалили за 800 млн долларов по всему миру.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Текущие праздники помогли картине собрать чуть больше 5 млн долларов в копилку, однако сомнительно, что новая лента Marvel сможет добраться до отметки в 1 млрд долларов. Пока что в этом году подобного результата достиг только сиквел «Топ Гана» и третья часть «Мира Юрского Периода».

«Пантера» поставила рекорд за первые дни проката, но отсутствие релиза в Китае и другие проблемы помешали удержать ей такой же высокий уровень в дальнейшем.

Кроме того, внимание аудитории переключилось на вторую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая доминирует в прокате — лента уже приближается к той самой отметке в 1 млрд долларов и вряд ли конкуренты смогут её остановить