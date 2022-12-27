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1 час назад

Сборы сиквела «Черной пантеры» перевалили за 800 млн долларов

Игромания.ру

Сиквел «Чёрной пантеры» Райана Куглера достиг нового успеха в прокате — сборы ленты перевалили за 800 млн долларов по всему миру.

Сборы сиквела «Черной пантеры» перевалили за 800 млн долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Текущие праздники помогли картине собрать чуть больше 5 млн долларов в копилку, однако сомнительно, что новая лента Marvel сможет добраться до отметки в 1 млрд долларов. Пока что в этом году подобного результата достиг только сиквел «Топ Гана» и третья часть «Мира Юрского Периода».

«Пантера» поставила рекорд за первые дни проката, но отсутствие релиза в Китае и другие проблемы помешали удержать ей такой же высокий уровень в дальнейшем.

Кроме того, внимание аудитории переключилось на вторую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая доминирует в прокате — лента уже приближается к той самой отметке в 1 млрд долларов и вряд ли конкуренты смогут её остановить

При этом сам сиквел «Пантеры» занял шестое место в топе самых прибыльных блокбастеров года. А первая картина в 2018 году, кстати, собрала целых 1,3 млрд долларов в прокате.

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