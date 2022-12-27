Названы номинанты премии "Золотой орел"

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов кинопремии "Золотой орел" за 2022 год. Шорт-лист размещен на сайте Академии.
Премии в номинации "Лучший фильм" могут удостоиться картины "Сердце Пармы", "Здоровый человек", "Однажды в пустыне", "Первый Оскар", а также "Чемпион мира".
За награду в номинации "Лучшая женская роль" поборются Ирина Старшенбаум, Дарья Жовнер и Елена Ербакова. В номинации "Лучшая мужская роль" представлены Никита Ефремов, Антон Момот и Иван Янковский.
Церемония вручения наград XXI ежегодной премии «Золотой Орел» пройдет 27 января 2023 года.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в США раскрыли шорт-лист претендентов на "Оскар".