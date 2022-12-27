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31 минуту назад

Названы номинанты премии "Золотой орел"

Мира Маркина

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов кинопремии "Золотой орел" за 2022 год. Шорт-лист размещен на сайте Академии.

Названы номинанты премии "Золотой орел"
Фото: Кадр из фильма "Сердце Пармы"Кадр из фильма "Сердце Пармы"

Премии в номинации "Лучший фильм" могут удостоиться картины "Сердце Пармы", "Здоровый человек", "Однажды в пустыне", "Первый Оскар", а также "Чемпион мира".

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За награду в номинации "Лучшая женская роль" поборются Ирина Старшенбаум, Дарья Жовнер и Елена Ербакова. В номинации "Лучшая мужская роль" представлены Никита Ефремов, Антон Момот и Иван Янковский.

Церемония вручения наград XXI ежегодной премии «Золотой Орел» пройдет 27 января 2023 года.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в США раскрыли шорт-лист претендентов на "Оскар".

Фильмы,Оскар,Антон Момот,Дарья Жовнер,Никита Ефремов,Ирина Старшенбаум,Иван Янковский,
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