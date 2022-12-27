Гениальная простота: каким получился сиквел “Достать ножи”

На Netflix стартовала премьера второй части фильма “Достать ножи” под названием “Стеклянная луковица”. Главную роль, как и в прошлый раз, сыграл Дэниел Крейг. Отзывы о картине собрались неоднозначные. В материале “Рамблера” — о том, каким получился сиквел и стоит ли его смотреть.
Сюжет этого детектива действительно очень простой. Загадка до ужаса банальна: кто убийца. Загадочный миллиардер зовет на греческий остров вдали от материка своих друзей, и среди них неожиданно оказывается детектив Бенуа Бланк. Он должен разгадать несколько загадок: сначала ему предстоит узнать мотивы каждого гостя, а потом раскрыть тайну убийства. Однако зрителям до середины фильма придется гадать, с кем же жестоко расправятся в этом фильме.
Сам фильм предлагает классическую детективную историю. И вот, когда зритель приближается к разгадке, она оказывается настолько простой, что кажется: “ну нет, сейчас будет что-то еще, это слишком просто”. На самом деле, не будет ничего. Режиссер поиронизировал над искушенным зрителем, который за последнее время привык разгадывать головоломки.
На протяжении всего просмотра хочется найти какие-то зацепки, понять, какой неожиданный поворот ждать. С одной стороны финал разочаровывает и кажется слишком простым, но на самом деле он гениален. Ведь только после него понимаешь, насколько хочется вновь вернуться во времена, которые были до ”Пуаро Агаты Кристи”.
Картина получила действительно звездный состав. Помимо Крейга в нем снялись и другие голливудские звезды: Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан и другие. Каждый герой изобличает грехи современного мира. Один — баснословно богатый миллиардер, который готов пойти на все ради заработка и безумных идей, другой — блогер, живущий со своей матерью и набирающий лайки, третья — известный дизайнер одежды, которая продает результат рабского труда. И только детектив Бенуа Бланк приехал на остров с благими намерениями.
Стоит отметить, что все актеры прекрасно справились со своими задачами. В определенный момент зритель начинает ненавидеть каждого по отдельности. Их характеры раскрываются постепенно — поэтому не спешите делать о них выводы по первым минутам.
Дэниел Крейг идеально вписался в роль Бенуа Бланка после того, как покинул “Бондиану”. Если в первой части он еще напоминал агента 007, то теперь он больше похож на классического детектива — в конце ему даже надевают шляпу и дают сигару, чтобы подчеркнуть его родство с Шерлоком Холмсом.