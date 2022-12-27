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23 минуты назад

Гениальная простота: каким получился сиквел “Достать ножи”

Мария Каткова

На Netflix стартовала премьера второй части фильма “Достать ножи” под названием “Стеклянная луковица”. Главную роль, как и в прошлый раз, сыграл Дэниел Крейг. Отзывы о картине собрались неоднозначные. В материале “Рамблера” — о том, каким получился сиквел и стоит ли его смотреть.

Гениальная простота: каким получился сиквел “Достать ножи”
Фото: Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Сюжет

Видео дня

Сюжет этого детектива действительно очень простой. Загадка до ужаса банальна: кто убийца. Загадочный миллиардер зовет на греческий остров вдали от материка своих друзей, и среди них неожиданно оказывается детектив Бенуа Бланк. Он должен разгадать несколько загадок: сначала ему предстоит узнать мотивы каждого гостя, а потом раскрыть тайну убийства. Однако зрителям до середины фильма придется гадать, с кем же жестоко расправятся в этом фильме.

Сам фильм предлагает классическую детективную историю. И вот, когда зритель приближается к разгадке, она оказывается настолько простой, что кажется: “ну нет, сейчас будет что-то еще, это слишком просто”. На самом деле, не будет ничего. Режиссер поиронизировал над искушенным зрителем, который за последнее время привык разгадывать головоломки.

На протяжении всего просмотра хочется найти какие-то зацепки, понять, какой неожиданный поворот ждать. С одной стороны финал разочаровывает и кажется слишком простым, но на самом деле он гениален. Ведь только после него понимаешь, насколько хочется вновь вернуться во времена, которые были до ”Пуаро Агаты Кристи”.

Актеры и герои

Картина получила действительно звездный состав. Помимо Крейга в нем снялись и другие голливудские звезды: Кейт Хадсон, Эдвард Нортон, Кэтрин Хан и другие. Каждый герой изобличает грехи современного мира. Один — баснословно богатый миллиардер, который готов пойти на все ради заработка и безумных идей, другой — блогер, живущий со своей матерью и набирающий лайки, третья — известный дизайнер одежды, которая продает результат рабского труда. И только детектив Бенуа Бланк приехал на остров с благими намерениями.

Стоит отметить, что все актеры прекрасно справились со своими задачами. В определенный момент зритель начинает ненавидеть каждого по отдельности. Их характеры раскрываются постепенно — поэтому не спешите делать о них выводы по первым минутам.

Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"
Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Дэниел Крейг идеально вписался в роль Бенуа Бланка после того, как покинул “Бондиану”. Если в первой части он еще напоминал агента 007, то теперь он больше похож на классического детектива — в конце ему даже надевают шляпу и дают сигару, чтобы подчеркнуть его родство с Шерлоком Холмсом.

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