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1 час назад

Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере

Lenta.ruиещё 2

Американский актер Тоби Магуайр назвал фильм со своим участием, который он бы сохранил для потомков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы поклонников на портале Reddit.

Тоби Магуайр назвал главный фильм в карьере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рассуждая о главной картине в своей карьере, актер вспомнил, что его коллега Кейт Уинслет как-то сказала ему, что его роль в фильме «Солдаты неудачи» (2008) — «венец его творчества».

«Я был польщен, а потом я почесал затылок — комплимент это или нет? Может, это и он», — написал Магуайр.

«Солдаты неудачи» — боевик с элементами комедии, снятый Беном Стиллером. Фильм представляет собой пародию на многие известные голливудские картины о Вьетнамской войне и спецназе США. Главные роли в проекте исполнили Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший и Джек Блэк. Магуайр сыграл в фильме самого себя.

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