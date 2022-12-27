Почему Шерон Стоун теряла сознание на съемках “Основного инстинкта”

20 марта 1992 года голливудская актриса Шэрон Стоун представила кинозрителям Кэтрин Трамелл – писательницу и подозреваемую в серии убийств с особой жестокостью. “Основной инстинкт” Пола Верховена мало кого оставил равнодушным. Одни были поражены бесстыжей главной героиней. Другие с неприязнью отзывались о количестве и качестве постельных сцен. Третьи наоборот с восхищением пересматривали фильм. “Рамблер” собрал восемь фактов о некогда революционном триллере.

Фото: Кадр из фильма “Основной инстинкт” Кадр из фильма “Основной инстинкт”

После того, как Майкла Дугласа утвердили на роль полицейского Ника Каррана, начались поиски кого-то, кто мог бы сыграть Кэтрин Трамелл. Кастинг затянулся. Большинство известных актрис, которым предлагали эту роль, отказались из-за длинных откровенных сцен. Например, Джулия Робертс, Мег Райан, Мишель Пфайффер, Ким Бейсингер, Джина Дэвис, Эллен Баркин и Деми Мур. Наконец, режиссер Пол Верховен отдал роль сравнительно никому не известной Шэрон Стоун. Но и здесь все было не так просто.

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Точно так же, как Кэтрин манипулировала мужчинами, Стоун поступила с режиссером ради роли. Когда Шерон прочитала сценарий и поняла, что хочет участвовать в проекте, она не стала звонить Верховену, с которым уже ранее работала. Но вдруг режиссер пригласил ее на дубляж картины “Вспомнить все”. Шерон надела обтягивающее платье (“в стиле” Кэтрин), чтобы впечатлить Пола. И ей это удалось. Стоун прошла пробы с Дугласом и получила роль.

Безупречная химия Стоун и Дугласа в некоторых сценах “Основного инстинкта” делает следующий факт немного невероятным. Но исполнительница главной роли в одном из интервью раскрыла, что контакт с партнером по фильму складывался тяжело. Вероятно поэтому сцена секса между их героями отняла у съемочной группы целых пять дней. Майкл Дуглас рассказал, что это было похоже на съемку боевой сцены из-за того, насколько тщательно она была поставлена.

В 1992 году в интервью Playboy Стоун рассказала, что сцены секса не вызывали у нее протеста. Но насилие – другое дело. В сцене, где героиня Стоун убивает партнера ледорубом, рядом с кроватью во время съемок лежала лучшая подруга актрисы и рассказывала анекдоты. Также за кадром находился фельдшер с кислородной маской, потому что Шерон теряла сознание из-за бутафорской крови и грима партнера.

Самая известная сцена “Основного инстинкта” — это, несомненно, допрос героини Шерон Стоун. В ней Кэтрин, перекладывая ногу на ногу, демонстрирует отсутствие нижнего белья. Но автор сценария – Джо Эстерхас – этого не писал. Режиссер Пол Верховен решил, что будет лучше, если Шэрон не наденет в тот день нижнее белье.

“Я отрицаю, что именно по этой причине фильм стал хитом… В некотором смысле мне очень жаль, что я не написал эту чертову сцену”, – отметит сценарист в своих мемуарах.

Недовольной осталась и Шэрон Стоун. Актриса сказала, что режиссер попросил ее снять нижнее белье только потому, что оно отражало свет. При этом Верховен заверил Шэрон: ее наготу никто не увидит. Стоун впервые посмотрела фильм от начала и до конца на тестовом предпоказе. И когда она обнаружила, насколько откровенным был кадр, дала Верховену пощечину и покинула зал.

Кстати Джо Эстерхас продал свой сценарий Марио Кассару, исполнительному продюсеру, за рекордные три миллиона долларов. Интересно и то, что Джо понадобилось всего 13 дней, чтобы написать его.

В то время как “Основной инстинкт” наиболее известен своими сексуальными сценами, он также может похвастаться впечатляющими экшен-съемками. Например, сценами с напряженными автомобильными погонями с участием Кэтрин и Ника. Кстати Дуглас большую часть экранного времени вел машину сам. Позже он даже подумывал о карьере в Формуле-1.