Создатель «Достать ножи» недоволен названием второго фильма

Автор, режиссёр и сценарист франшизы «Достать ножи» Район Джонсон в интервью The Atlantic заявил, что недоволен названием второго фильма. Если точнее, подзаголовком A Knives Out Mystery («Тайна Достать ножи»), который будто бы связывает вторую часть с первой.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Если честно, меня бесит A Knives Out Mystery в названии. Я хотел назвать фильм просто «Стеклянная луковица».

При этом Джонсон прекрасно понимает причины. Да и он сам хочет, чтобы все фанаты первого фильма могли легко понять, что «Стеклянная луковица» — часть детективной франшизы.

Но для меня вся привлекательность этой серии в том, что это всегда что-то новое. Однако сейчас есть огромное притяжение к сериализации повествования.