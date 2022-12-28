Кэмерон признался, что из «Аватара-2» вырезали 10 минут

Продюсеры вырезали десять минут из фильма «Аватар: Путь воды», так как решили «не фетишизировать оружие». Инсайдом в интервью Esquire Middle East поделился режиссер картины Джеймс Кэмерон.
Он признался, что сегодня не стал бы снимать свои прошлые фильмы. Кэмерон не уверен, что хочет «превращать оружие в фетиш», как в «Терминаторе».
«Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе», — подчеркнул режиссер.
Кэмерон отметил, что в «Аватаре-2» пытался избавиться от «уродства» и найти баланс между светом и тьмой. По его словам, оружие необходимо в демонстрации конфликта, а экшен и жестокость – фактически одно и то же.