Кэмерон признался, что из «Аватара-2» вырезали 10 минут

Продюсеры вырезали десять минут из фильма «Аватар: Путь воды», так как решили «не фетишизировать оружие». Инсайдом в интервью Esquire Middle East поделился режиссер картины Джеймс Кэмерон.

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Он признался, что сегодня не стал бы снимать свои прошлые фильмы. Кэмерон не уверен, что хочет «превращать оружие в фетиш», как в «Терминаторе».

«Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе», — подчеркнул режиссер.