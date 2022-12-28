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3 часа назад

Кэмерон признался, что из «Аватара-2» вырезали 10 минут

Слово и Дело

Продюсеры вырезали десять минут из фильма «Аватар: Путь воды», так как решили «не фетишизировать оружие». Инсайдом в интервью Esquire Middle East поделился режиссер картины Джеймс Кэмерон.

Кэмерон признался, что из «Аватара-2» вырезали 10 минут
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он признался, что сегодня не стал бы снимать свои прошлые фильмы. Кэмерон не уверен, что хочет «превращать оружие в фетиш», как в «Терминаторе».

«Я не перевариваю того, что происходит с оружием в нашем обществе», — подчеркнул режиссер.

Кэмерон отметил, что в «Аватаре-2» пытался избавиться от «уродства» и найти баланс между светом и тьмой. По его словам, оружие необходимо в демонстрации конфликта, а экшен и жестокость – фактически одно и то же.

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