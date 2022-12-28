127 лет назад состоялась премьера самого первого в мире кинофильма

С тех пор 28 декабря в мире отмечают Международный день кино.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Самая первая премьера состоялась 28 декабря в 1895 году в Париже. Зрителям в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок был показан фильм братьев Люмьер.

Они увидели короткометражку под названием «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

Самая первая премьера кинокартины в России прошла в 1908 году. Это был фильм «Понизовая вольница», который сняли по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Кинокартина длилась семь минут.