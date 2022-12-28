Когда выйдет продолжение аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война»

Финал первой четверти аниме-сериала вышел 26 декабря. Зрителям показали специальный эпизод, который длился час.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В него вошли 12-я и 13 серии «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Теперь стало известно, что продолжение аниме выйдет уже в июле 2023 года.

В нём покажут экранизацию последней сюжетной арки из манги «Блич». Тогда состоится окончательный финал истории.

Запланировано от 48 до 52 новых серий. На данный момент вышла только первая из четырёх будущих частей.

Трансляция эпизодов началась 10 октября 2022 года.