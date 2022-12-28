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1 час назад

Хабаровск попал в эфир федерального канала в шоу про путешествия

РИА "ФедералПресс"

Согласно правилам передачи, одному из ведущих достается всего 100 долларов, а второму – золотая карта. На этот раз позволить себе все развлечения смог Тимур, он научился летать на флайборде, увидел цветение лотом и уникальные петроглицы, а также отведал дальневосточные деликатесы. Звезда Comedy Women смогла покататься на теплоходе, потанцевать на набережной, позаниматься скалолазанием и попробовать блюда китайской кухни. В начале передачи Тимур Родригез подметил, что Хабаровск запечатлен на самой красивой купюре. Ранее «ФедералПресс» писал, что повар из Владивостока Илья Степанов стал участником шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Десерт приморца не воодушевил известного кондитера Рената Агзамова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ globallookpress.com

Хабаровск попал в эфир федерального канала в шоу про путешествия
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Фильмы,Ренат Агзамов,Илья Степанов,Тимур Родригез,
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