Названы самые популярные проекты Netflix в 2022 году

Стриминговая платформа Netflix представила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в 2022 году. Об этом сообщает Collider.

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На первом месте в рейтинге самых просматриваемых фильмов на английском языке оказался фильм «Серый человек» братьев Руссо с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом в главных ролях. За три недели после премьеры картина собрала 253 870 000 часов просмотров. Далее в списке следуют «Проект "Адам"» (233,16 миллиона часов), «Пурпурные сердца» (228,69 миллиона), «Прорваться в НБА» (198,31 миллиона) и «Аферист из Tinder» (172,13 миллиона).

Среди лучших сериалов первую строчку по-прежнему занимает четвертый сезон «Очень странных дел» братьев Даффер. За 28 дней после премьеры новый сезон посмотрели в общей сложности 1,35 миллиарда часов. В рейтинг также попали проекты «Уэнсдэй» (1,237 миллиарда часов), «Монстр: История Джеффри Дамера» (856,22 миллиона), второй сезон «Бриджертонов» (656,26 миллиона) и «Изобретая Анну» (511,92 миллиона).

В топ-10 лучших иностранных картин лидирует норвежское фэнтези «Тролль» — общее время просмотров картины за первые три недели составило 152,35 миллиона часов. Самым успешным неанглийским сериалом названо корейское шоу «Мы все мертвы» с результатом в 560,78 миллиона часов просмотров.