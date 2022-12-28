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1 час назад

Вышел тизер «Бракованной партии»

Игромания.ру

Студия Lucasfilm представила новый тизер второго сезона «Бракованной партии», премьера которого намечена на 4 января.

Вышел тизер «Бракованной партии»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Продолжение истории «дефектного» отряда клонов в мире «Звёздных войн» расскажет о дальнейших приключениях героев после третьего эпизода саги. Им предстоит увидеть полноценный расцвет Империи, которая уже успела отвернуться от своих бывших солдат.

Кроме того, в процессе персонажи встретят на пути новых врагов и союзников, включая и некого джедая-вуки. Судя по тизеру, клоны ещё столкнутся с различными многочисленными монстрами далёкой-далёкой галактики.

Во втором сезоне проекта будет 16 эпизодов, последний выйдет под конец марта 2023 года.

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