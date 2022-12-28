Вышел тизер «Бракованной партии»

Студия Lucasfilm представила новый тизер второго сезона «Бракованной партии», премьера которого намечена на 4 января.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Продолжение истории «дефектного» отряда клонов в мире «Звёздных войн» расскажет о дальнейших приключениях героев после третьего эпизода саги. Им предстоит увидеть полноценный расцвет Империи, которая уже успела отвернуться от своих бывших солдат.

Кроме того, в процессе персонажи встретят на пути новых врагов и союзников, включая и некого джедая-вуки. Судя по тизеру, клоны ещё столкнутся с различными многочисленными монстрами далёкой-далёкой галактики.