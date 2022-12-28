Актриса Светлана Немоляева объяснила, почему фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" пользуется популярностью в Голливуде. Об этом сообщает издание "Народные новости".

Журналисты сослались на издание The Hollywood Reporter, которое выпустило список лучших рождественских фильмов, произведенных не в США. Всего в списке их 12, есть в том числе комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". В связи с этим такую популярность попыталась объяснить актриса Светлана Немоляева.