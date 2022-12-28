Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
2 часа назад

Светлана Немоляева объяснила интерес к "Иронии судьбы" в Голливуде актуальностью

Мария Каткова

Актриса Светлана Немоляева объяснила, почему фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" пользуется популярностью в Голливуде. Об этом сообщает издание "Народные новости".

Журналисты сослались на издание The Hollywood Reporter, которое выпустило список лучших рождественских фильмов, произведенных не в США. Всего в списке их 12, есть в том числе комедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". В связи с этим такую популярность попыталась объяснить актриса Светлана Немоляева.

Что смотреть на Новый год тем, кто устал от “Иронии судьбы”

Немоляева пояснила, что считает фильм актуальным, поэтому его продолжают смотреть и любить. Также она отметила, что в этом заключается его уникальность.

Ранее сообщалось, что на ТНТ объявили дату выхода фильма «СамоИрония судьбы!».

Фильмы,Видео,Ирония судьбы, или с легким паром!,Светлана Немоляева,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители