Пять лучших экранизаций романов Александра Дюма

В новогодние праздники так хочется забыть о работе и повседневных делах, бросить вызов скучной рутине и пуститься навстречу приключениям. Сделать это легко, быстро и даже не вставая с дивана, можно одним проверенным способом – с помощью сюжетов, созданных знаменитым автором Александром Дюма.

Фото: Мир24 Мир24

Истории мастера авантюрного романа на протяжении нескольких веков неизменно завоевывают сердца все новых поколений читателей. На страницах этих книг открывается особый мир, в котором всегда есть место королевским страстям и интригам, понятиям чести и благородства, отчаянным подвигам, дружбе до последней капли крови и любви до гробовой доски.

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Неудивительно, что по мотивам многочисленных произведений французского классика снято уже больше 200 фильмов. Многие из этих картин стали признанными шедеврами мирового кинематографа. MIR24.TV выбрал несколько лучших экранизаций романов Дюма, которые помогут скрасить выходные дни.

Железная маска (1962)

Один из самых известных текстов легендарного писателя основан на реальных событиях. История о таинственном узнике французской тюрьмы стала самой большой загадкой Средневековья, которую по сей день все еще никому не удалось разгадать. В 1698 году в Бастилию доставили человека, чье лицо закрывала железная маска. Он провел в крепости больше 30 лет, но так и не раскрыл своей личности. После смерти необычного заключенного все, к чему он прикасался в камере, было приказано уничтожить.

В книге «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» Александр Дюма выдвигает свою версию исторической головоломки. По сюжету анонимный пленник является точной копией правящего во Франции короля Людовика XIV. Когда жизнь монарха оказывается в опасности, знаменитому д’Артаньяну поручают доставить в Париж узника в маске, чтобы тот выполнил важные для страны поручения вместо настоящего правителя.

Захватывающая трилогия обрела на экране сразу несколько достойных адаптаций. Однако наиболее интересной большинство критиков считает версию режиссера Анри Декуана. В фильме, вышедшем на экраны в 1962 году, роль д’Артаньяна блистательно исполняет актер Жан Маре. Компанию в кадре ему составляют Сильва Кошина, Жан-Франсуа Порон, Жизель Паскаль, Клодин Оже и другие звезды французского кино.

Предлагаем оценить картину и погрузиться в перипетии придворной жизни средневековой Франции. Смотрите приключенческую ленту «Железная маска» в воскресенье, 1 января в 15:00 на телеканале «МИР».

Граф Монте-Кристо (1953)

Еще одна экранизация, в которой главная роль досталась талантливому артисту Жану Маре, – картина 1953 года «Граф Монте-Кристо». В фильме актер виртуозно перевоплощается в героя книги Дюма, Эдмонда Дантеса, которого незаконно осуждают по доносу собственных друзей и заключают в тюрьму. Там он знакомится с другим арестантом и узнает от него о сокровищах затерянного острова Монте-Кристо. Совершив дерзкий побег, мужчина разыскивает эти драгоценности, а потом берет имя Графа Монте-Кристо и возвращается в свой город, чтобы отомстить обидчикам.

После выхода этого фильма побывать в роли Эдмонта Дантеса довелось еще многим знаменитым артистам. Например, в европейской многосерийной версии мстительным беглецом оказывается Жерар Депардье, а в современном американском прочтении этого персонажа играет звезда «Пиратов Карибского моря» Кристофер Адамсон.

Узник замка Иф (1988)

Отечественные кинематографисты тоже не оставили без внимания культовое литературное произведение Александра Дюма. По мотивам «Графа Монте-Кристо» в 80-е годы на экраны вышла советская многосерийная драма «Узник замка Иф». Режиссером фильма выступил Георгий Юнгвальд-Хилькевич. К этому моменту он уже успел выпустить свой главный хит про отважных друзей-мушкетеров с Михаилом Боярским в главной роли.

Именно его режиссер видел и в качестве ведущего исполнителя в новом проекте. Однако Боярский отказался играть Эдмонта Дантеса – работа показалась ему недостаточно интересной. Впрочем, он все равно появился в фильме в образе Фернана Мондего.

Настоящей звездой экранизации стал Виктор Авилов. Причем еще до съемочного процесса начинающий киноактер сомневался в своей кандидатуре – слишком уж далека была его внешность от роли, в которой обычно снимают исключительных красавцев. Тем не менее Юнгвальд-Хилькевичу удалось убедить артиста, что его внутренняя сила и выразительный взгляд произведут впечатление на зрителей. Так и получилось! По сей день образ Эдмонда Дантеса считается визитной карточкой Виктора Авилова.

Д`Артаньян и три мушкетера (1979)

Пожалуй, самая нашумевшая и запоминающаяся адаптация среди всех сюжетов Дюма – это уже упомянутая мушкетерская сага режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Во всяком случае, именно с этой картины многие зрители начинают свое знакомство с творчеством французского автора. Однако мало кто знает, что изначально это был спектакль, который показывали на сцене московского ТЮЗа.

Известный прозаик Марк Розовский превратил историю о дерзком гасконце, попавшем в полк бывалых мушкетеров, сначала в сценарий для постановки, а затем – в текст для съемок телевизионного проекта. Прекрасным дополнением к материалу стали новые песни, написанные совместно поэтом Юрием Ряшенцевым и композитором Максимом Дунаевским.

Так в 1979 году появился трехсерийный музыкальный приключенческий фильм с бесподобным актерским составом. Вот уже несколько десятков лет Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин и Валентин Смирнитский являются воплощением легендарной четверки на экране и поют оду нерушимой дружбе и неуемной тяге к приключениям.

Королева Марго (1996)

Кстати, еще больше внимания получила предыдущая адаптация произведения. Одноименная лента французских кинематографистов вышла в прокат на два года раньше и получила сразу пять золотых статуэток премии «Сезар», а еще вошла в списки номинантов на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.